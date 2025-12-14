El Criticón, con Nacho Ibernón

Gracias Sabina, hola Luz

Se escucha a lo lejos la ronquera sinfónica del maestro Sabina después de su concierto epílogo de hace unos días. Qué orgullo vivir dentro de una vida tan bien contada como la ha contado Joaco. Si última gesta, de momento, en pongamos que hablo de Madrí, claro. Por lo demás se nota, se siente y se escucha muy presente la voz prodigiosa de Luz, que ha cosido un disco nuevo que es seda y lleva dentro mil detalles de oro y organdí, tonos crudos que lo perfuman todo de color beige, teja y babouche. Se llama ‘Me voy a permitir’ y guarda joyas dentro. Ojalá también Luz, como Rosalía, pudiera cantarle un día a capella a Jimmy Fallon en su oasis de televisión de la NBC. Porque merece proyección global su arte, carajo. Si quieren ser trendy, se pongan el episodio de ‘Doraemon’ en el que Nobita Nobi se toma las uvas de la suerte en la Puerta del Sol de Madrid. Es amazing. En el capítulo, se torean perros y movidas así. Kitsch. Si quieren pasarse el juego de los culturetas y ser verdaderamente gafachoflas, les recomamos el muy interesante ensayo “La crisis de la narración”, del surcoreano Byung-Chul Han. Editado en Herder. Muy acertada reflexión que gravita alrededor de los conceptos información, narración y storytelling.