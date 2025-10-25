Miguel Ángel Valverde y María Jesús Pelayo: "Queremos que la gente relacione 'Sabor Quijote' con Ciudad Real"

'La Cultureta Gran Reserva' emite su programa especial de este viernes desde Villanueva de los Infantes, en concreto, desde las Antiguas Caballerizas de la Orden de Santiago con motivo de 'Sabor Quijote', una iniciativa de la Diputación de Ciudad Real cuyo lema incluye la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio y la cultura. Por ello, contamos como anfitriones con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la vicepresidenta primera de la institución, María Jesús Pelayo.

Villanueva de los Infantes es un lugar especial, una "auténtica joya patrimonial y cultural" de la provincia y uno de los municipios que representa todo el potencial que tiene Ciudad Real. Regido por su alcaldesa, Carmen María Montalbán, Infantes -como lo llama Rosa Belmonte- "representa también muy bien lo que el proyecto 'Sabor Quijote' lleva a cabo, ya que quiere proponer a los habitantes de la provincia y al mundo entero este lugar", asegura Valverde: "El Quijote, Ciudad Real, está lleno de indudables valores patrimoniales, culturales, naturales y gastronómicos y Villanueva de los Infantes es un extraordinario exponente de todo ello".

Pelayo explica que "Villanueva de los Infantes es uno de los pueblos más bonitos de España" y el objetivo de cada 'Sabor Quijote' es "focalizarlo en algo, en este caso en la cultura, en el patrimonio y que, a través de la cultura atraigamos riqueza a los municipios porque tenemos mucho en la provincia de Ciudad Real". De la misma opinión es Miguel Ángel Valverde, que asegura que lo que trata de hacer un programa como 'Sabor Quijote' es que a través de la cultura, el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía, seamos capaces también de generar oportunidades creando esas estructuras que permitan a la población quedarse aquí. Que mucha gente se planteé el por qué no emprender aquí, por qué no venir. Un programa como este puede ser también generador de oportunidades que hagan, no sólo mantener, sino crecer a la población".

¿Qué tiene Villanueva de los Infantes que lo hace tan especial?

María Jesús Pelayo explica que tiene muchísimo valor cultural, patrimonial y natural. Lo que se va a encontrar aquel turista que vaya, es sobre todo "muchísima materia prima": "Tenemos dos parques nacionales, historia con las órdenes militares, rutas de castillos, gastronomía. Tenemos de todo. Tenemos escritores importantísimos como Miguel de Cervantes, o Quevedo. e trata de elegir la ruta, meterte en cualquiera de nuestra red de promoción de turismo, en este caso a través de 'Sabor Quijote'".

También destaca la importancia de las redes sociales para dar a conocer la zona: "Que a través de las redes sociales, la gente enseñe lo que tenemos y a través de esa imagen que ve en ese momento concreto, quiera venir a vivir la experiencia, ya sea histórica, cultural, pero que al final, a través de la cultura atraigamos turismo, se genere riqueza y oportunidades de negocio. Sufrimos el problema de la despoblación en Ciudad Real y que vengan más turistas significa que hacen falta más alojamientos, bares, restaurantes, comercios que ofrecer al visitante. Y ese es el objetivo principal de 'Sabor Quijote': enseñar lo que tenemos, que vengan y se generen oportunidades".

"Que la gente relacione 'Sabor Quijote' con Ciudad Real"

Los cuatro pilares básicos con los que se sustenta la iniciativa 'Sabor Quijote' son gastronomía, naturaleza, historia y patrimonio. Por eso, el objetivo de la misma es aprovechar lo que tiene la provincia para darlo a conocer. "El programa se llama 'Sabor Quijote' porque para nosotros 'Sabor Quijote' es todo lo que conlleva, pero también porque nuestro embajador más universal es Miguel de Cervantes y Don Quijote de la Mancha. Tratamos de posicionar la marca a nivel publicitario, que la gente relacione 'Sabor Quijote' con la provincia de Ciudad Real y hagamos ese llamamiento a que venga aquí muchísima gente".

Por ello, lo que explica el presidente de la Diputación de Ciudad Real es que el desafío es que no sea sólo una zona de paso, sino un lugar para quedarse, emprender e instalarse: "Ciudad Real es posiblemente una de las grandes provincias desconocidas del país y sin embargo, tiene una potencialidad enorme en todos los aspectos. En el ámbito económico, en el ámbito gastronómico".

El futuro de 'Sabor Quijote'

"Hablaba María Jesús de la gastronomía. Aquí tenemos tres denominaciones de origendel aceite, tres denominaciones de origen del vino. Tenemos denominaciones de origen como el queso manchego, tenemos productos de altísima calidad. Se vive bien, Hay un clima favorable. Tenemos paisajes tan llamativos como los de la Mancha, con océanos de viñas y totalmente llanos. Y luego nos podemos ir a la zona de Montes Norte o la zona de Monte Sur o Cabañeros. Es decir, hay una cantidad de oferta en todos los sentidos que lo que tenemos que hacer es completarla de servicios y a partir de ahí ofrecer la posibilidad a todo el que lo quiera, no solo de venir a conocernos, sino también de quedarse", asegura.

Y el programa funciona porque 'Sabor Quijote' está dando resultados, tal y como explica Valverde: "Este último año ya estamos viendo cómo está creciendo el número de visitantes, cómo está creciendo también el número de pernoctaciones y que además esas pernoctaciones o esos visitantes ya no vienen y se quedan un día, sino que incluso a veces pernoctan hasta dos. Bueno, este es un poco el camino que queremos aprovechar con este programa. Con este potencial cultural que tiene la provincia de Ciudad Real y que hoy se expresa muy bien desde Villanueva de los Infantes. Y este es un poco el camino que queremos recorrer también en el futuro".