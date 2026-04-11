El Criticón, con Nacho Ibernón

Cementerios y otras cosas

Muy pronto, en mayo, celebraremos el centenario del nacimiento de Miles Davis, que tanto nos inspira a muchos. Qué trompeta, qué sensibilidad, cuánto mejora la vida con una miajita de Miles y una copita de vino. Por eso esta semana El Criticón de La Cultureta Gran Reserva viaja el cementerio de Woodlawn, en el Bronx, Nueva York, donde está enterrado mr. Davis. Y le pone unas flores en la tumba. Pero no sólo, porque el Criticón también conecta con el cementerio de Arroa Goia, en Zumaia (Gipuzkoa), donde tienen lugar las tramas divergentes pero también coincidentes de ‘Golondrinas’, la nueva novela de Bernardo Atxaga en Alfaguara que florece este mes de abril. Todo la historia orbita aquí alrededor de este cementerio que les digo, en tres momentos diferentes: en 1992, y en 2017, y en 2042. Y todo, de algún modo, alrededor de una figura icónica y mítica, la del levantador de piedras y boxeador José Manuel Ibar Azpiazu (Urtain). Literatura mortuoria: amistad, intriga, silencios. Recomendamos la novela porque siempre es una garantía Atxaga Bernardo. Finalmente, un poco de teatro premium: vayan al Fígaro en Madrid para disfrutar de ‘Malquerida’, de Jacinto Benavente, con Aitana Sanchez Gijón. Está cumbre ella.