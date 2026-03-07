El Criticón, con Nacho Ibernón

2056: Therians, Murakamis y remakes

Vaya pepino la nueva balada nueva de Bruno Marte. Qué bestia. Qué bolerito se ha calzado. Risk It All. Menudo video guapo ahí con ese lindo casamiento celebrado en México lindo. Afueraparte de esto, en la pieza de El Criticón de esta semana, realizamos una especulación completa sobre cómo sería la crítica cultural -y sobre qué elementos- si la desarrolláramos dentro de 30 años, en 2056 o sea. En el apetecible menú: corrida de Therians en la Feria de San Isidro, el esperado Nobel de Literatura para Murakami 7.000 años después y un remake chusco y posmoderno de ‘Centauros del desierto’. Disfruten. O no.