Un poco de cultura para los políticos

Esta semana Nacho Ibernón no ha podido entregar su sección semanal debido a una incomparecencia repentina. El Criticón de la Cultureta Gran Reserva ha decidido librar y no atender a sus obligaciones para con el programa y sus oyentes. Se ha cogido una baja por felicidad y ha estado paseando, durmiendo, leyendo, escribiendo y sometiéndose a tratamientos experimentales de belleza, según han apuntado algunas fuentes. La pieza de esta semana será realizada por un asistente virtual que, empleando una IA barata, analizará las 146 piezas entregadas ya por Nacho Ibernón en esas últimas cuatro temporadas de radio y, a partir de su voz y su repetitivo modo de hacer, servirá una nueva entrega cultureta, la número 147, centrada en alguno de los temas que ocupan estos días la actualidad política.