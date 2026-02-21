El Criticón, con Nacho Ibernón

Ensalada latina

Como latinos que somos, todavía recordamos enternecidos aquel GOD BLESS AMERICA mestizo y transversal de la SuperBowl última. Tanto es así, tan sensible somos a toda esa movida canchera, que utilizamos hoy la pieza semanal cultureta del Criticón de grandísimo éxito en el mercado del audio global, para presentar una ensalada tibia compuesta por versos de la poetisa querida Blanca Leonor Varela Gonzales nacida en Lima-Perú, y la prosa deslumbrante a cargo del narrador Gabriel José García Márquez de Aracataca-Colombia. Todo, regado con la voz luminosa de María Natalia Lafourcade Silva, natural de Ciudad de México, y orquestado sobre lecho musical por obra y gracia de Benito Antonio Benítez Ocasio, aka Bad Bunny, originario de Bayamón-Puerto Rico. Disfruten.