La importancia de prevenir el virus respiratorio sincitial: "Conocemos el VRS como virus de la infancia, pero afecta a mayores y vulnerables"

La gripe y el COVID-19 están muy presentes en otoño e invierno, pero hay infecciones respiratorias muy frecuentes en la misma época que pueden estar causadas por distintos virus por los que conviene tomar medidas de prevención y vigilancia. Así lo cuenta en Más de uno Esther Redondo Margüello, especialista en medicina familiar y comunitaria, en un espacio ofrecido por Pfizer.

La doctora habla del virus respiratorio sincitial como uno de sus virus que conviene vigilar en esta época, puesto que ya circula entre la población. "Casi todos conocemos el virus respiratorio sincitial por ser un virus presente en niños, sin embargo, puede afectar a mayores y personas vulnerables", asegura Esther Redondo Margüello, que añade que hay "poco conocimiento" del virus", pero que "circula igual" que los demás, especialmente en "temporada de pico epidémico" empezando este mes de octubre y finalizando en abril.

Síntomas más comunes, factores de riesgo y cómo prevenir el VRS

La dificultad de este virus, llamado VRS, radica en que los síntomas se solapan y coinciden con otros habituales del otoño e invierno, como detalla la doctora en Más de uno: "Es muy difícil saber si lo tienes, porque los síntomas se solapan. Quitando la gripe A que empieza de forma abrupta, con los pacientes que dicen que tienen fiebre y que parece que les ha pasado un camión por encima, el VRS empieza los primeros días con síntomas que afecta a vía respiratoria alta. A partir del tercer o cuatro día, las cosas se complican y empieza la dificultad respiratoria, con síntomas que incluso pueden llevar a hospitalizar al afectado".

Otro factor importante a tener en cuenta es la edad, sobre todo en personas a partir de 60 o 65 años, así como las situaciones que lleven al sistema inmunitario "a la baja", como explica la especialista en medicina familiar y comunitaria: "Todo lo que sea un cáncer, el perfil de una enfermedad crónica, aunque tenga 30 o 40 años; un paciente que haya tenido un infarto, un ictus, asma, una insuficiencia renal, va a tener más riesgo de contraerlo y de que esto le vaya mal".

Con la condición de este virus, cobra importancia tomar medidas preventivas. "La mejor forma de prevenir es vacunarse y adoptar medidas que vimos en la pandemia", afirma Esther Redondo Margüello, que enumera las acciones recomendadas: "Airear espacios cerrados, limpieza de superficies, higiene de manos, uso de mascarillas... Hay que consultar con el profesional sanitario si tu condición por riesgo te va a beneficiar de recibir una vacuna. En este momento, están la vacuna de la gripe, del Covid y del VRS".

En este sentido, la experta insiste en que hay probabilidades de infectarse pese a todas las medidas de prevención, pero estas acciones y la consulta de un profesional sanitario "mejorará la salud" y propicia que un evento respiratorio de este tipo no cause, por ejemplo, "una complicación cardiovascular", que ocurre en el 20% de los ingresados.