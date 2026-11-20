Edu García ha dedicado su comentario de este viernes en Más de uno a la política de renovaciones del Real Madrid, que, según apunta, acaba de favorecer a Melilla. El periodista defiende que las decisiones de la cúpula blanca pueden aplaudirse o cuestionarse, pero considera que deben valorarse atendiendo a criterios como el rendimiento, la trayectoria y las perspectivas de futuro.

"Se puede cuestionar, pero no por ser incoherente", ha señalado Edu García al responder a Rafa Latorre, antes de referirse a los cambios en la estructura de decisión del club. Según ha explicado, ahora hay más personas implicadas en las decisiones importantes que cuando estas parecían concentrarse principalmente en Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. También ha mencionado la participación de Mister Lagarde y Mister Richard, y ha dejado en el aire cuál será finalmente el cometido de Nadal dentro de la estructura madridista.

El periodista ha puesto el foco en la cita de este sábado en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, donde la directiva se encontrará con un buen número de socios compromisarios, que podrán valorar la gestión y las cuentas del club. Sin embargo, considera que todavía quedan cuestiones por aclarar, especialmente las relacionadas con la posible venta de una parte de la entidad y la entrada de capital externo.

"Lo que todavía no desentraña es lo del trocito de venta, lo del cachito de multipropiedad, lo de incorporar capital nuevo para ser aún más grandes", ha apuntado. A su juicio, la directiva tendrá que ofrecer explicaciones y hacer pedagogía para que los socios comprendan el posible cambio de modelo. Una tarea que, en palabras de Edu García, sigue siendo una asignatura pendiente de la dirigencia madridista.