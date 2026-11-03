Edu García, sobre la relación entre Infantino y Trump: "Es una visión conjunta de la vida y de cómo exprimirla en beneficio propio"

Edu García pone el foco en la relación entre Gianni Infantino y Donald Trump, una sintonía que considera cada vez menos sorprendente. El director de Radioestadio ve entre ambos algo más que una coincidencia de gustos y extravagancias: "Es una visión conjunta de la vida y de cómo exprimirla en beneficio propio".

El periodista recuerda que la FIFA renueva su presidencia a principios de año y señala que, por el momento, no aparece ningún candidato con fuerza suficiente para disputar el puesto al dirigente suizo. Define a Infantino como "listo, embaucador y complaciente con el votante", y destaca su habilidad para agradecer y compensar a las distintas confederaciones.

García también repasa las informaciones y denuncias que han cuestionado la gestión del máximo organismo del fútbol. Entre ellas, cita la publicación por parte de The New York Times del acuerdo de alquiler de las oficinas de la FIFA en la Torre Trump, por más de cuatro millones de dólares durante siete años.

Además, recuerda la polémica llamada relacionada con la expulsión de un balón y la posterior retirada de una sanción en plena competición, así como las críticas a los intentos de Trump de privatizar la Copa del Mundo.

La última información que destaca Edu García apunta a un supuesto ahorro de cuatro millones de dólares en impuestos en Estados Unidos por parte de Infantino, gracias a un amigo personal al que, según explica, colocó en el Comité de Gobernanza.

El periodista concluye su comentario con una comparación entre ambos dirigentes y los define como "almas gemelas".