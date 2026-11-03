Edu Pidal: "El fútbol español resiste sano y fuerte, porque sus clubes siguen siendo referencias para el resto"

La Champions League vuelve este martes con una jornada repleta de grandes enfrentamientos y varios de los principales protagonistas del fútbol europeo. Edu García ha repasado en Más de Uno los partidos más destacados de la competición y ha reivindicado el buen momento del fútbol español, tanto por el nivel de sus clubes como por la presencia de sus entrenadores en los principales banquillos del continente.

"Es una semana grande para el fútbol", ha señalado el director de Radioestadio Noche, que ha destacado tres encuentros especialmente atractivos: el Bayern de Múnich visita al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, el Aston Villa de Unai Emery se enfrenta al Barcelona y el Villarreal recibe al equipo de Luis Enrique en La Cerámica.

Una Champions para disfrutar sin hacer demasiadas cuentas

Edu Pidal ha subrayado que la jornada ofrece grandes partidos para disfrutar del fútbol y comprobar el estado de forma de los principales aspirantes al título. Sin embargo, ha recordado que los resultados de esta fase todavía no serán definitivos para la clasificación.

El nuevo formato de la Champions permite cierto margen para los tropiezos y mantiene abiertas las opciones de terminar entre los ocho primeros, lo que garantiza el acceso directo a los octavos de final sin disputar una eliminatoria previa.

Además, el periodista ha recordado que no acabar entre los mejores de la primera fase tampoco supone necesariamente un obstáculo insalvable. Como ejemplo, ha puesto al PSG, campeón de las dos últimas Copas de Europa pese a no haber terminado entre los mejores en esa primera fase.

Edu Pidal reivindica el nivel del fútbol español

El director de Radioestadio Noche también ha querido destacar la fortaleza del fútbol español en el panorama internacional. "El fútbol español resiste sano y fuerte, porque sus clubes siguen siendo referencias para el resto y sus entrenadores exportan talento y ocupan los principales banquillos europeos", ha afirmado.

Una situación que, a su juicio, demuestra que los equipos españoles mantienen su capacidad competitiva y continúan siendo referentes en el fútbol continental.

Tebas vuelve a cargar contra el Real Madrid por el caso Negreira

La intervención de Edu Pidal también ha dejado espacio para la polémica institucional que enfrenta al presidente de LaLiga, Javier Tebas, con el Real Madrid de Florentino Pérez.

El periodista ha criticado los últimos ataques de Tebas al club blanco, después de que el presidente de LaLiga acusase al Real Madrid de prolongar el debate sobre el caso Negreira.

Pidal ha cuestionado esa interpretación y ha señalado que quien prolongó la polémica fue Joan Laporta, al recordar que durante su primera etapa al frente del Barcelona se duplicó la facturación del vicepresidente de los árbitros.