Robin Food da la receta para preparar unos calamares estofados

Ingredientes

3 dientes de ajo picados

2 cebolletas picadas

1 pimiento verde picado

1 pizca de chile fresco

4 patatas medianas peladas

2 dientes de ajo con su piel

1 kg. de calamares o chipirones limpios, con piel

1 pizca de brandy

Medio vaso de vino blanco

Medio vaso de agua

Perejil fresco picado

Elaboración

Ponemos un puchero al fuego con el aceite de oliva, los ajos, las cebolletas, el pimiento, el chile y la sal. Sofreímos todo durante 20 minutos. Después, cortamos las patatas en rodajas gruesas, las lavamos, secamos y las freímos en una sartén con aceite de oliva y los ajos aplastados.

Luego, escurrimos las patatas fritas con papel absorbente. Sobre la tabla cortamos el calamar en pedazos hermosos, sin quitarles la piel, teniendo en cuenta que al guisar merman. En la misma sartén de freír las patatas, con una gota de aceite, salteamos los chipirones de a pocos con una pizca de sal, añadirlos al sofrito y mojar con el brandy, así con todos. También, añadimos vino blanco, el agua y guisar suave cubierto durante 35 minutos.

Al final, añadimos las patatas fritas al guiso de calamares, dejándolas hervir unos minutos para que se impregnen bien de sabor y terminen de hacerse. Por ú1timo, espolvoreamos perejil. ¡Y a disfrutar!

Consultas de oyentes

Nuestra oyente Teresa, de Granada, le pide a nuestro chef una alternativa al queso porque lo aborrece. Robin Food le comenta que no hay nada comparable al queso y, por tanto, no hay sustituto. El chef le recomienda que lo que tiene que hacer es empezar a comer queso, aunque sea de los suaves. Otra oyente, Estefanía, quiere hacer helados en casa, pero sin que le salgan cristales. Robin Food le explica que eso ocurre porque en casa no tiene la maquinaria necesaria para hacer la crema.