La receta de Robin Food para cocinar unas vieiras a la gallega

Para terminar la semana con ánimo, David de Jorge nos enseña cómo hacer una deliciosa recata para preparar unas vieiras a la gallega. Pero antes, hace un repaso de sus propósitos de año nuevo, entre los que se encuentra hablar menos de curas y comenzar a utilizar un lenguaje algo más formal.

Ingredientes

12 vieiras limpias, con su concha

300 g de jamón o paletilla ibérica muy picada

2 cebolletas picadas

2 dientes de ajo picados

1 pizca de chile fresco

1 chorrete de vino blanco tipo albariño

1 tomate maduro rallado

12 gambas arroceras peladas y picadas

Perejil fresco picado

Pan rallado

Aceite de oliva y 1 pizca de mantequilla

Sal y pimienta

Receta

Separar los corales de las vieiras, picarlos, y reservar las conchas cóncavas.

En una olla, sofreír jamón + aceite, añadir cebolleta + ajo + chile y dar unas vueltas.

Añadir vino + tomate y guisar unos 15 minutos.

Mezclar el perejil + pan rallado en un bol.

Encender el grill del horno.

Añadir al sofrito las gambas + corales, dar unas vueltas y rectificar la sazón.

Colocar una base del sofrito en las conchas.

Sobre cada base de sofrito, apoyar la vieira cortada en 2 lonchas gruesas.

Cubrir con el resto de sofrito.

Espolvorear la superficie con la mezcla de perejil y pan + pellizcos de mantequilla y tostar al grill.