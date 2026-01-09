La receta de Robin Food para cocinar unas vieiras a la gallega

Para terminar la semana con ánimo, David de Jorge nos enseña cómo hacer una deliciosa recata para preparar unas vieiras a la gallega. Pero antes, hace un repaso de sus propósitos de año nuevo, entre los que se encuentra hablar menos de curas y comenzar a utilizar un lenguaje algo más formal.
Ingredientes
12 vieiras limpias, con su concha
300 g de jamón o paletilla ibérica muy picada
2 cebolletas picadas
2 dientes de ajo picados
1 pizca de chile fresco
1 chorrete de vino blanco tipo albariño
1 tomate maduro rallado
12 gambas arroceras peladas y picadas
Perejil fresco picado
Pan rallado
Aceite de oliva y 1 pizca de mantequilla
Sal y pimienta
Receta
Separar los corales de las vieiras, picarlos, y reservar las conchas cóncavas.
En una olla, sofreír jamón + aceite, añadir cebolleta + ajo + chile y dar unas vueltas.
Añadir vino + tomate y guisar unos 15 minutos.
Mezclar el perejil + pan rallado en un bol.
Encender el grill del horno.
Añadir al sofrito las gambas + corales, dar unas vueltas y rectificar la sazón.
Colocar una base del sofrito en las conchas.
Sobre cada base de sofrito, apoyar la vieira cortada en 2 lonchas gruesas.
Cubrir con el resto de sofrito.
Espolvorear la superficie con la mezcla de perejil y pan + pellizcos de mantequilla y tostar al grill.