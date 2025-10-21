Molinos manchegos y 'oro rojo' en Consuegra

El cocinero David de Jorge ha viajado hoy hasta Granada, donde anoche la Real Academia de Gastronomía celebró la entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 en el Palacio de Congresos. El chef vasco recibió el Premio a la Comunicación Gastronómica por su trabajo en televisión, radio, prensa y libros.

Según cuentan los compañeros desplazados a la gala, Robin Food —que asistió con traje azul, camisa clara y tirantes— dedicó el galardón a Carlos Alsina y a Pablo Motos. El orden de la dedicatoria, eso sí, sigue siendo motivo de especulación, ya que con Alsina lleva siete temporadas y con Motos apenas dos.

Viaje gastronómico a Consuegra y su 'oro rojo'

Como cada martes, la sección de Robin Food en Más de Uno no se centra en los premios, sino en viajar por España en busca de buena mesa. En esta ocasión, los oyentes propusieron visitar Consuegra (Toledo), localidad de la llanura manchega conocida por sus molinos de viento y por su Fiesta de la Rosa del Azafrán, que este fin de semana celebra su 63ª edición. Una cita declarada de interés turístico regional con concursos gastronómicos y molienda tradicional.

Alsina recordó el célebre pasaje del Quijote en el que el hidalgo confunde los molinos con gigantes, evocando los doce que hoy coronan el Cerro Calderico. En el programa intervino Juan Antonio, agricultor local dedicado a la producción de azafrán, quien explicó los secretos de esta flor, su recolección y los precios del "oro rojo". Ha señalado que para obtener un kilo de azafrán hace falta coger, mondar y tostar aproximadamente 250.000 flores y cómo siempre es la planta recién recolectada es la de mejor calidad.

Se trata de una planta un tanto delicada que se limpia y cambia de ubicación cada cuatro años y en aquella tierra donde ha estado plantado ya no puede volver a sembrarse azafrán hasta 10 años después. También participó Demetria, vecina de Consuegra y veterana mondadora del azafrán, que le ha dado una nueva receta de albóndigas con azafrán a Robin Food para que pueda hacerla con Pablo Motos.