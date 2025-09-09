La morcilla y la oreja burgalesas en Santa Cruz de la Salceda

Vecinos entrañables, tradiciones vivas y una gastronomía única marcan la actualidad de Santa Cruz de la Salceda, un pequeño pueblo burgalés de la Ribera del Duero que protagoniza hoy la sección Comer por España.

Así lo cuenta Carlos Alsina junto a David de Jorge y Begoña Gómez de la Fuente:

Elena, la abuela que todos conocen

Elena es vecina de Santa Cruz de la Salceda y representa la esencia de este municipio. Jubilada y con más de 80 años, reparte su tiempo entre Santurce y el pueblo, al que está profundamente unida desde niña. “¡Qué suerte tengo de vivir en mi pueblo!”, repite emocionada al hablar de los campos de colza y del entorno natural que tanto disfruta.

Mateo, organizador de fiestas y amante del vermut

Mateo no nació en Santa Cruz, pero es ya "uno más". Llegó al pueblo gracias a su mujer y hoy es el encargado de organizar los principales eventos festivos. Habla con entusiasmo del ambiente en los bares a la hora del vermut y de cómo, en más de una ocasión, esa cita se alarga hasta convertirse en comida… o incluso cena. Entre las tradiciones más singulares, Mateo destaca las "varas de la Virgen": cuatro varas que cada año se subastan por más de mil euros para acompañar a la patrona en romería desde la iglesia hasta la ermita. Una muestra de fe, pero también de compromiso con el pueblo y sus costumbres.

Nuria Leal, el alma de 'Las Baronas' y del Museo de los Aromas

Nuria Leal es cocinera, sumiller y propietaria del hotel-restaurante Las Baronas. También dirige el Museo de los Aromas, el primero y único de Europa, que ella misma sostiene como complemento a su restaurante. En su cocina destacan platos emblemáticos como la morcilla de Aranda, la oreja rellena con salsa alegre o la olla podrida. Las recetas, heredadas de madres a hijos, mantienen viva la gastronomía local y ofrecen a los visitantes un viaje sensorial que va mucho más allá de la mesa.