Esta es la receta de Robin Food para preparar morcillo hervido

Como cada viernes, Robin Food nos trae una receta. En este caso nos explica cómo se prepara morcillo hervido.

La receta de morcillo hervido

Ingredientes:

  • 1 morcillo delantero de ternera o de vaca
  • 1 zanahoria grande, 1 puerro, 1 cebolla con 2 clavos, 1 nabo y 1 atadillo de rabos de perejil (todo metido en una red)
  • 1 chorrazo de vino blanco
  • 8 patatas nuevas pequeñas con piel, lavadas
  • 8 zanahorias pequeñas
  • Sal gruesa

Paso a paso

  • Cubrir el morcillo de agua y arrancar el hervor, en cuanto ocurra contar un minuto, echar todo al fregadero, lavar el morcillo con agua dándole un refregao con las manos, volverlo a meter en la misma olla cubierto de agua limpia y de nuevo al fuego + red de verdura + vino + sal. (podemos meter en la red un puño grueso de garbanzo remojado, que le da sabor estratosférico).
  • Cocer cubierto unos 90 mn., si lo hacemos en olla rápida unos 45 mn.
  • Pasados, abrir y sacar la red (con esa verdura y esos garbanzos se pueden hacer sopas increíbles … trituras todo con el caldo y sale una crema de cocido que flipas).
  • Entonces, sumergir en el caldo con el morcillo las patatas nuevas + zanahorias pequeñas y cocer a fuego suave 20 mn. más.
  • Escurrir el morcillo, que se desmorona, salpimentarlo con alegría y guarnecerlo con las patatas y las zanahorias y listo … tienes sopa para otro día o haces una crema con las verduras de la red o le metes fideo y recuperas los garbanzos … ¡menudo festival! … ¿ramen paqué?
