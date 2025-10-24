Esta es la receta de Robin Food para preparar morcillo hervido

La receta de morcillo hervido
Ingredientes:
- 1 morcillo delantero de ternera o de vaca
- 1 zanahoria grande, 1 puerro, 1 cebolla con 2 clavos, 1 nabo y 1 atadillo de rabos de perejil (todo metido en una red)
- 1 chorrazo de vino blanco
- 8 patatas nuevas pequeñas con piel, lavadas
- 8 zanahorias pequeñas
- Sal gruesa
Paso a paso
- Cubrir el morcillo de agua y arrancar el hervor, en cuanto ocurra contar un minuto, echar todo al fregadero, lavar el morcillo con agua dándole un refregao con las manos, volverlo a meter en la misma olla cubierto de agua limpia y de nuevo al fuego + red de verdura + vino + sal. (podemos meter en la red un puño grueso de garbanzo remojado, que le da sabor estratosférico).
- Cocer cubierto unos 90 mn., si lo hacemos en olla rápida unos 45 mn.
- Pasados, abrir y sacar la red (con esa verdura y esos garbanzos se pueden hacer sopas increíbles … trituras todo con el caldo y sale una crema de cocido que flipas).
- Entonces, sumergir en el caldo con el morcillo las patatas nuevas + zanahorias pequeñas y cocer a fuego suave 20 mn. más.
- Escurrir el morcillo, que se desmorona, salpimentarlo con alegría y guarnecerlo con las patatas y las zanahorias y listo … tienes sopa para otro día o haces una crema con las verduras de la red o le metes fideo y recuperas los garbanzos … ¡menudo festival! … ¿ramen paqué?