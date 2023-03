Espárragos trigueros y verdes: diferencias, recolección y recetas

Si hay alguien que sepa coger espárragos silvestres esa es María José Botello, vecina de Alconchel, un pueblo de Extremadura. Allí cada año se recogen más de 2 mil kilos de espárragos trigueros silvestres, especialmente lo años que llueve mucho.

En este sentido, los últimos años han sido bastante críticos para la recolección del espárrago debido a las escasas precipitaciones. Sin embargo, hace unos tres años María José y su marido llegaban a coger "unos 17 y hasta 20 kilos de espárragos en una mañana".

¿Qué espárragos se deben coger?

Los espárragos pueden llegar hasta los 75 centímetros, pero de ellos, sólo se aprovecha menos de la mitad porque lo demás está duro. "No consiste en lo largo que son, sino que cuando lo cojas esté tierno de arriba a abajo", explica María José, que también puntualiza que los espárragos pequeños no se deben recoger para no frenar la producción.

A la hora de recogerlo, el espárrago se siega para que la planta vuelva a salir y la esparraguera sea cada vez más grande. Cuando llega el verano, la mata que tiene espárragos sin recoger, se reproduce y agranda su tamaño.

Receta de menestra con espárragos

En una cazuela, rehogamos con aceite pimiento verde, cebolla y la patata troceada. Después, se echa el espárrago bien lavado y cortado en trozos, y añadimos sal. Esto se rehoga hasta que el espárrago suelta su gusto.

Luego, se echa agua para que se cueza y mientras, se cuecen unos huevos. Una vez cocida la verdura y la patata, se le añade el huevo cocido picado.

Diferencias entre el espárrago triguero y el blanco

Los espárragos que llegan a nuestro supermercado se llaman verdes. Adolfo López, es el que más sabe de espárragos de España porque es el presidente de la Asociación de Espárrago de Guadalajara. Dentro de 15 días, en esta zona empiezan a recoger el espárrago verde, que no el triguero.

Sobre las diferencias entre ambos espárragos Aldolfo explica que el espárrago triguero es silvestre, autóctono y espontáneo que nace en las dehesas y márgenes de los caminos o ríos. Por su parte, el espárrago verde está cultivado y tiene unas variedades determinadas.

A nivel de sabor y textura también son muy distintos: el triguero amarga un poco y el comercial es más tirando a dulce y algo menos fibroso.