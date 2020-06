Tertulia: ¿Saldrá adelante el fondo de recuperación pos-Covid19?

Antonio Casado, Maite Rico , Carmen Morodo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la posibilidad de que no salga adelante el fondo de recuperación europeo para ayudar a reparar los daños económicos y sociales ocasionados por la pandemia de coronavirus, activar la recuperación europea y proteger el empleo y crear nuevos puestos de trabajo.

A raíz de la entrevista de Carlos Alsina a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y sus contundentes declaraciones sobre la posibilidad de que no haya ese plan de recuperación europeo, los tertulianos se preguntan qué pasaría si el fondo de recuperación no sale adelante y por qué el Gobierno no plantea esa hipótesis.

También debaten sobre el control de las fronteras y sobre si ha primado la economía al control de un posible rebrote ante la llegada de turistas a los aeropuertos españoles.

Además, Carlos Alsina entrevista al investigador del Grupo de Física Nuclear y Astropartículas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, Igor García Irastorza, para hablar sobre el experimento que asegura haber encontrado indicios de partículas de axiones en la materia oscura.

