Fernando Ónega: "Supongo que la señora Díaz también espera conseguir votos con esa visita al Vaticano"

Supongo que la señora Díaz también espera conseguir votos con esa visita al Vaticano, con ese saludo tan cariñoso que hemos visto, que a la vicepresidenta se le ponía cara de Santa Teresa de Jesús saludando a San Juan de la Cruz, y con esa descripción del encuentro como "emocionante". Son votos de esa gente que ve a una gobernante no excluyente de izquierdas que no come curas y que confiesa cierta identidad con la doctrina social de la Iglesia y, singularmente, con la doctrina social de este Papa cuyo frufrú de la sotana tiene, en lo laico, resonancias peronistas.

En este sentido se podría interpretar que la bendición papal que Díaz recibió es un acto más de lanzamiento de la futura competidora con Pedro Sánchez, producido el mismo día que otras dos ministras de Sánchez, Ione e Irene, las ausentes en el sarao de Valencia, también se apuntaban a proclamarla su candidata.

Pero insisto en lo que acabo de decir: fue un acto de lanzamiento o proyección. Un candidato o una candidata no se hace en un encuentro con el Papa. Donde levantará votos Yolanda Díaz es en España, si consigue la cuadratura del círculo de una reforma laboral que satisfaga a los sindicatos y no sea rechazada por los empresarios. Y cuando conozcamos qué nos ofrece su programa electoral y con quién lo piensa desarrollar. Y cuando además de reunirse con Francisco se pueda reunir con Paco, el del salario mínimo y el empleo temporal.