Fernando Ónega: "Me gustaría saber cuánta gente sabe qué es exactamente la 'Operación Kitchen'"

Esto es como cuando hace unos días preguntabas en la tertulia si el boicot a la renovación del Poder Judicial perjudicaba electoralmente al PP. Un tertuliano respondió que en absoluto porque la gente no sabe para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial ni qué supone su no renovación, pues sobre la famosa 'Operación Kitchen' te diré algo parecido: Me gustaría saber cuánta gente sabe qué es exactamente esa operación, en qué se diferencia del caso Gürtel, del caso Lezo, del caso Púnica o de la multitud de nombres imaginativos que hacen el calvario judicial del Partido Popular.

Las comparecencias en la Comisión del Congreso son un desfile de personas a las que dedicamos un minuto y en las que, como decía Calleja, hasta los más cafeteros se pierden. Esta Comisión y todas las Comisiones Parlamentarias no gozan del mayor prestigio por su eficacia. Tampoco consiguen revelar ningún hecho desconocido y hasta como espectáculo han perdido interés.

Su nombre, Comisión de Investigación, no responde a la verdad porque no es cierto que investigue, solo interroga, y por tanto resulta más atractivo el silencio de Cospedal que las peroratas de todos los que no sabían nada o todo se salía de su ámbito. Por lo tanto, muerden pero no hieren. La Comisión no hace daño, el daño lo hicieron los hechos y la verdad posible no saldrá del Parlamento, nunca salió del Parlamento sino de la investigación y la sentencia judicial.