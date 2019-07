Monólogo de Alsina: "El CIS no vale como argumento para decir a Podemos que se rinda e invista gratis a Sánchez"

Me ahorro contarles lo que responden los encuestados porque la pregunta tezánica carece de sentido. Pregunta fake, que diría Zapatero. Perdone usted, Tezanos, pero ¿de qué requisito habla? El presidente de gobierno no requiere de mayoría absoluta en el Parlamento para ser elegido. Sólo requiere de que haya más diputados que voten sí que diputados que voten no. Mayoría simple.

Ignoro qué Constitución Española maneja el CIS para hacer sus preguntas pero no es la del 78. Y eso hace que escame aún más que se pregunte a los ciudadanos si hay que cambiar la Constitución —palabras mayores— para eliminar algo que se sugiere al encuestado como un obstáculo. Qué necesidad habrá de que el candidato obtenga mayoría absoluta. Pues oiga, es que no la tiene.

Dentro de tres semanas, si Pedro Sánchez no saca 176 síes a la primera, habrá una segunda votación el día 25 y le valdrá la mayoría simple. Por eso en la votación del 25 importan tanto las abstenciones. Por eso hoy mismo en Murcia, segunda votación de la investidura de López Miras, basta con que Vox —el partido faltón— se abstenga para que el pacto de Ciudadanos y el PP alcance la presidencia aun no habiendo ganado ninguno de los partidos las elecciones.

Rafa Mayoral, portavoz de guardia de Podemos, tiene razón en dos cosas que dijo ayer:

• Una: que en la intención de voto que calcula el CIS no le encaja la transferencia de voto. O dicho de otro modo, que si el PSOE pasara del 29 % que sacó en abril al 39,5 que le atribuye el CIS, hay un diez por ciento de votantes que tienen que venir de algún sitio. Si Podemos pasa del 14 % de abril a un 13 %, poca caída es ésa para tanta subida del PSOE. Sobre todo si Ciudadanos mantiene su voto. ¿Qué son, los votantes del PP y de Vox los que se están pasando al Partido Socialista? Raro, raro.

• Y segunda cosa en la que tiene razón Podemos: que una encuesta no vale como argumento para decirle a un grupo parlamentario que se rinda e invista gratis a un presidente. No es serio agarrar el CIS, como hizo ayer el sanchista Simancas, para sentenciar que hay un clamor nacional para que hagan ya presidente a Sánchez.

La lectura más extendida dice que Tezanos ha salido al quite para reforzar la idea (machacona) de que si hay elecciones en noviembre quien más tiene que ganar es Sánchez y quien más tiene que perder es Iglesias. Mira que os pegáis otro porrazo, Pablo. Pues, hombre, en esa especulación estamos todos desde hace semanas. Pero vaya usted a saber lo que pasaría en unas elecciones nuevas. Si Vox, por ejemplo, se evapora y el PP y Ciudadanos se presentan juntos. Vaya usted a saber si el infalible equipo de tácticos de la Moncloa deja de ser infalible cuando menos se lo espera.

Especulaciones cabe hacer todas las que uno quiera. Los hechos, sin embargo, son estos:

• Sánchez necesita más síes que noes para ser investido. Y, a dieciocho días de la sesión parlamentaria, no los tiene.

Ya puede el coro gubernamental entonar cada día la cantinela de que es Sánchez el único que trabaja para que haya un gobierno en plenitud ya en julio, que estamos a día cuatro y nada nuevo se ha movido. Empezando por Sánchez y por su coro.

Que Iglesias tenga que escribir artículos donde su amigo Juliana para empujar a Sánchez a manifestarse ya es cosa rara en una negociación entre dos socios que tanto se han visto y tanta afinidad manifiestan. Que publicado el artículo el aludido lo ningunee —ni media palabra sobre el tema, Ábalos despachándolo con un nada nuevo—, es también una prueba de lo rara que es esta negociación. Ambas partes acusándose de utilizar los medios para meter presión y ambas recriminándose que están en la táctica de partido y no en los intereses de España. Qué largo se nos va a hacer julio.

Vox es un partido de broma. De broma pesada. Y si no lo es, no debería comportarse como si lo fuera.

Lo del tuit de ayer (o mejor, lo de sus dos tuits de ayer) debe de tener abochornado a don Pelayo, a Agustina de Aragón y a Fernando el Católico. El estilo Vox. Publicar como declaración oficial del partido esto que dice: "El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que deje de lamerle el culo a Macron". La respuesta de Vox al dirigente de Ciudadanos Fran Hervías por haber criticado que voten no en la investidura de Murcia.

Éste debe de ser el famoso lenguaje sin complejos, al pan pan y al vino vino, las verdades con puños y todo el resto del repertorio Vox. La zafiedad, el mal gusto, la falta de educación y, por si fuera poco, comerse los pronombres.

El tuit era propio de un patán tabernario. Y la dirección de Vox, al hacerlo suyo, asumó el patanismo de taberna. Pero aún fue más goloso el siguiente tuit, publicado para sofocar el incendio y en estos términos, no se lo pierdan: "No es fácil aguantar callados el desprecio de C’s a nuestros votantes", dice el partido. "Nuestro comunity manager de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje. No podemos garantizar que si Cs se empeña en dar los gobiernos al PSOE no vuelva a suceder". Este segundo tuit que culpa al community de verano quién lo ha escrito, ¿el community de invierno?

'No podemos garantizar que no vuelva a suceder'. Normal, con la tecla fácil que tiene el becario (digo el community, de verano). Debía de estar Abascal en la piscina, aprovechando que en el Congreso no hay nada que hacer (qué estrés), y no se fijó en quién se quedaba a cargo de la portavocía tuitera de su partido. Échale la culpa al del verano.

Veamos lo que nos está diciendo Vox, con este segundo tuit, de sí mismo. Justo en este momento de negociaciones, de investiduras, de pactos, han dejado el tuiter (canal oficial de comunicación del partido) en manos de un interino con chanclas que escribe cosas como acojonado y lamer el culo. Una pregunta: ¿quién le ha dado el puesto a un zafio como éste? ¿Seguro que existe el supuesto community? A ver si le han elegido precisamente porque dice cosas como éstas, propias de un partido valiente, sin complejos, y cuyas redes sociales dirige un que ahora es diputado y que vetó periodistas en campaña.

En Murcia se vota hoy la investidura de López Miras, el candidato conjunto del PP y de Ciudadanos. Se ha ido para su tierra el número dos del PP, García Egea, para achicar agua y evitar el naufragio. Tiene diez horas para convencer a Vox de que se abstenga a pesar de que Ciudadanos no quiera firmar un papel a tres bandas. Imagino que lo primero que habrá pedido Egea a Espinosa de los Monteros (que es el que de verdad manda en Vox) es que le ate las manos al community de verano: requísale, por dios, el teclado.