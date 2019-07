Vox tacha a Rivera de "acojonado" y le acusa de "lamerle el culo a Macron"

El perfil oficial del partido de Santiago Abascal han respondido con unas duras palabras a un tweet del Secretario de Organización de Ciudadanos, Francisco Hervías, en el que les acusaba de "paralizar las instituciones alineándose con Podemos y PSOE". Vox ha respondido con el mensaje: "El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis"

Con esta publicación, Vox provocó un enorme revuelo y se vio obligado a un nuevo tuit en el que afeaban el lenguaje al Community manager de verano pero se reafirmaban en el fondo de sus palabras: "No es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos. Nuestro CM de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje. No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder."

Carlos Alsina ha comentado en su monólogo este tuit, lo considera "propio de un patán tabernario. Y la dirección de Vox, al hacerlo suyo, asumió el patanismo de taberna." Aquí puedes escuchar el monólogo completo