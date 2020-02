El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, asegura en Más de uno que su comunidad es la peor financiada y recuerda que el Gobierno central les deben alrededor de 260 millones del IVA de 2017 , un dinero al que no renuncian y que no descarta tomar medidas legales. Además, reitera que hay un problema en el sistema de financiación , que califica de " injusto" y que hace que "cada año al menos 1.350 millones de euros no los recibamos".

En cuanto al dinero que debe el Gobierno central de la mensualidad del IVA, Puig sostiene que se trata de una irregularidad del Gobierno de Mariano Rajoy, que decidieron no pagar un mes, "era una arbitrariedad sin ninguna justificación", dice. Además, reitera que no descartan la vía judicial para reclamar al Gobierno el abono de las cantidades que les deben, pero recuerda que el origen "no es asociable a la ministra actual". Aunque "no descartan nada", explica que hay que esperar a ver "la orientación de este nuevo tiempo, la relación del Gobierno de España con las Comunidades Autónomas".

Por otro lado, mantiene que la mensualidad del IVA no es la cuestión fundamental. "Somos la comunidad peor financiada, que cada año se dejen de invertir más de 1.000 millones de euros significa que al cabo de los años hay una descapitalización importante".

Por ello, explica que les valdría cualquier situación que les lleve a ejecutar sus competencias con eficacia y pone el foco en el resultado final. "Tiene que haber compensaciones, lo que no puede ser es que no se aborde el problema fundamental que es la apropiada financiación", comenta. Asimismo, se muestra convencido que Sánchez atenderá a las necesidades de todos los españoles con equidad.

Sobre la reunión entre Sánchez y Torra, confirma que para España es prioritario que se resuelva la situación conflictiva en Cataluña y sostiene que el diálogo es la mejor vía para resolverlo. "Creo que es fundamental intentar conseguir espacios de diálogo para superar esta situación. Que haya una situación permanente y cronificada de conflicto es muy negativo para el conjunto de España y manteniendo escrupulosamente la realidad del Estado de derecho, hay mucho espacio para hablar", dice.