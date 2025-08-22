En directo. Los incendios que siguen activos y última hora de las evacuaciones en Galicia

Sánchez se desplazará hoy a Asturias para conocer la evolución del incendio de Degaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por la mañana a Asturias para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña, según han informado fuentes gubernamentales.

Será la cuarta comunidad afectada por los incendios que visite Pedro Sánchez después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura.