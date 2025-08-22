ESPAÑA EN LLAMAS

En directo. Los incendios que siguen activos y última hora de las evacuaciones en Galicia

Sigue las últimas noticias de los incendios en España, todos los fuegos que siguen activos, municipios que han sido evacuados...

Dentro de la cabeza de un pirómano, según un psicólogo clínico: "Sienten un placer que es exagerado"

Quién es Virginia Barcones, la directora de Protección Civil que el PP califica como "pirómana"

Pilar Lara

Madrid

Última hora de los incendios activos
Miembros de las brigadas de extinción de incendios forestales de Galicia | Pedro Pascual/Anadolu vía Getty Images

En directo

Sánchez se desplazará hoy a Asturias para conocer la evolución del incendio de Degaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por la mañana a Asturias para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña, según han informado fuentes gubernamentales.

Será la cuarta comunidad afectada por los incendios que visite Pedro Sánchez después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Noche de evacuaciones en Galicia: los incendios de Oia, Vilaboa y Carballedo obligan a desalojar a 100 personas

La ola de incendios que azota Galicia desde hace ya dos semanas no da tregua. Esta pasada noche nuevos focos han obligado a desalojar a más de un centenar de personas en los municipios pontevedreses de Oia y Vilaboa y en el lucense de Carballedo.

