Comparte la angustiosa llamada al 112 de cuando se incendió su casa hace 7 años y él solo tenía 12: "Se está llenando de humo"

El usuario de TikTok @vairosoficial ha compartido uno de los recuerdos más duros de su infancia, unos conmovedores minutos que delatan la terrible experiencia que vivió. Se trata de la grabación de la llamada que hizo al 112 el 3 de diciembre de 2018, cuando solo tenía 12 años, tras declararse un incendio en su vivienda familiar. El audio recoge la desesperación del menor mientras pedía ayuda atrapado en la planta superior de la casa.

“Se está quemando nuestra casa”, se escucha decir al niño en los primeros segundos de la conversación. En el relato explica que su padre, de 40 años, se había quemado la pierna al intentar sofocar el fuego originado tras una fuerte explosión, y que él mismo no podía salir de su cuarto: “Estoy en el cuarto… se está llenando de humo”.

En la vivienda también estaba su hermano mayor, de 16 años. La llamada movilizó a tres camiones de bomberos, dos ambulancias del Sacyl y una patrulla de la Guardia Civil, según detalla el propio joven en la publicación. Su padre resultó herido con quemaduras y tuvo que ser ingresado en el hospital, mientras que él logró mantener la calma hasta que llegaron los servicios de emergencia.

El audio refleja cómo la operadora intenta obtener datos clave, localización, número de afectados, gravedad del fuego, y ha suscitado multitud de comentarios por la cantidad de preguntas antes de coordinar el operativo de emergencia.

Han pasado ya siete años de aquel suceso y el joven, que ahora asegura estar recuperado, ha decidido publicar la grabación como testimonio de superación personal y homenaje a la labor de los servicios de emergencia. “Quise recuperar este recuerdo para mostrar a todos lo que vivimos aquel trágico día”, ha escrito en la descripción del vídeo, que acumula miles de comentarios de apoyo y admiración.