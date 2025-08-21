¿Por qué te sientes cansado aunque duermas ocho horas? Las causas invisibles del agotamiento diario

Dormiste tus ocho horas. No te desvelaste. Te fuiste a la cama a una hora razonable. Pero aun así, por la mañana te cuesta levantarte como si hubieras pasado la noche en vela y arrastras la sensación de fatiga durante el día. ¿Por qué ocurre esto?

La paradoja del cansancio pese a un descanso "suficiente" es más común de lo que parece, y tiene explicaciones que van más allá del reloj. Dormir ocho horas no siempre garantiza un sueño reparador. Lo verdaderamente importante no es solo cuánto dormimos, sino cómo lo hacemos. La calidad del sueño, los ritmos circadianos, los trastornos respiratorios nocturnos, la alimentación e incluso ciertas enfermedades ocultas pueden estar saboteando el descanso desde las sombras.

"La gente piensa que dormir ocho horas es sinónimo de estar descansado, pero eso no es necesariamente cierto", explica la doctora Sofía Romero Peralta, neumóloga y especialista en sueño del Instituto del Sueño. "Lo que importa es que esas horas incluyan ciclos completos de sueño profundo y REM, que son los que verdaderamente regeneran el cuerpo y el cerebro".

El mito de las ocho horas

La Fundación Nacional del Sueño recomienda dormir entre siete y nueve horas cada noche para los adultos. Ocho es una cifra intermedia razonable, pero no mágica. El sueño se compone de ciclos de aproximadamente 90 minutos, que se repiten durante la noche. Cada ciclo incluye fases de sueño ligero, profundo y REM (movimientos oculares rápidos), necesarias para funciones esenciales como la consolidación de la memoria, la reparación celular y el equilibrio hormonal.

"Si uno de esos ciclos se interrumpe, el cerebro no completa su trabajo de recuperación", advierte Romero Peralta. "Es como cerrar un archivo sin guardar los cambios". Estas interrupciones, llamadas microdespertares, pueden deberse a factores tan variados como ruidos externos, apnea del sueño, movimientos involuntarios de las piernas o incluso los ronquidos de la pareja. Muchas veces, ni siquiera los recordamos al despertar, pero su efecto acumulativo es devastador para la calidad del sueño.

Y si bien dormir poco es perjudicial, dormir de más también puede resultar contraproducente. El fenómeno conocido como "resaca del sueño" aparece cuando se duerme más de lo necesario, generando síntomas similares a una intoxicación leve: confusión, dolor de cabeza, irritabilidad y pesadez mental.

La inercia del sueño: ese aturdimiento matinal

Otra de las grandes causas del cansancio matutino es la llamada inercia del sueño. Se trata de un estado de somnolencia transitoria que aparece al despertar, sobre todo si esto ocurre durante una fase de sueño profundo. Según la citada fundación, puede durar entre 15 minutos y dos horas, afectando la capacidad de atención, la memoria y el rendimiento cognitivo.

El problema se agrava cuando recurrimos a prácticas comunes como usar múltiples alarmas o pulsar el botón "snooze" repetidamente. "Cada vez que interrumpimos el sueño con una alarma y volvemos a dormir unos minutos más, nos sumergimos en un nuevo ciclo que no logra completarse", explica Romero Peralta. "Eso intensifica la inercia del sueño y nos deja aún más atontados".

Además, muchas personas sobreestiman el tiempo real que pasan durmiendo. Entre el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos, los despertares nocturnos y los momentos de sueño ligero, es común que esas “ocho horas” se reduzcan en la práctica a seis o incluso menos. Estudios recientes demuestran que incluso los relojes inteligentes tienden a sobrevalorar el sueño efectivo.

Un análisis de datos de la empresa RISE Science sobre 1,95 millones de usuarios mostró que casi la mitad necesitaba al menos ocho horas para estar bien, y algunos hasta once horas y media. Dormir solo ocho horas puede ser insuficiente para ciertos organismos. A eso se suma el concepto de "deuda de sueño": si durante varios días dormimos menos de lo necesario, se acumula un déficit que no se recupera con una sola noche larga de sueño, aunque mejora parcialmente.

Ritmos biológicos, cronotipos y jetlag social

El cuerpo humano sigue un reloj interno llamado ritmo circadiano, regulado por la luz natural y que influye directamente en los niveles de melatonina, la hormona que induce el sueño. Alterar este reloj con horarios irregulares, acostarse un día a las 22:00 y otro a la 1:00, genera desajustes similares a los del jetlag.

Dormir las mismas ocho horas cada día, pero en horarios variables tiene un efecto desestabilizador. "El cuerpo interpreta cada cambio como un viaje a una zona horaria distinta", aclara Romero Peralta. De hecho, estudios han demostrado que quienes mantienen horarios regulares presentan mejor estado de alerta y menos somnolencia diurna.

El problema se agudiza cuando el cronotipo, la predisposición natural a ser madrugador o noctámbulo, no coincide con las exigencias sociales. Es el llamado “jetlag social”, que sufren muchas personas con cronotipo vespertino (“búhos”) que deben madrugar para ir al trabajo o a clases. “Estas personas están biológicamente diseñadas para dormirse y despertarse más tarde, pero viven en una sociedad de alondras”, apunta Romero Peralta. Existen estrategias como la exposición a luz natural al despertar o el uso de suplementos de melatonina, pero cambiar un cronotipo no siempre es posible.

Trastornos del sueño: los enemigos silenciosos

Una de las causas más frecuentes de sueño no reparador son los trastornos del sueño. La apnea del sueño, por ejemplo, provoca múltiples interrupciones respiratorias durante la noche, generando microdespertares constantes. Sus síntomas incluyen ronquidos intensos, jadeos, dolor de cabeza matutino y fatiga persistente.

El insomnio también afecta profundamente el descanso: las personas que lo padecen tienen dificultades para conciliar o mantener el sueño, y suelen experimentar irritabilidad, falta de concentración y bajo rendimiento diurno.

Otros trastornos como el síndrome de piernas inquietas o los movimientos periódicos de las extremidades interrumpen el sueño con sacudidas o impulsos de mover las piernas cada 15 o 40 segundos. El bruxismo (rechinar de dientes) y las parasomnias también generan alteraciones que impiden alcanzar un sueño profundo y continuo.

En casos más raros, condiciones como la narcolepsia, la hipersomnia o trastornos de movimiento durante el sueño hacen que la persona duerma mucho sin lograr sentirse descansada.

"Cuando el cansancio persiste pese a una buena higiene del sueño, conviene realizar una polisomnografía", recomienda la doctora Romero Peralta. Esta prueba médica analiza la actividad cerebral, la respiración y los movimientos durante la noche para detectar alteraciones del sueño.

Enfermedades ocultas que provocan fatiga

Algunas condiciones médicas que no están directamente relacionadas con el sueño pueden provocar fatiga constante:

Hipotiroidismo , al ralentizar el metabolismo, genera somnolencia y apatía.

, al ralentizar el metabolismo, genera somnolencia y apatía. Anemia por deficiencia de hierro reduce la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno, causando agotamiento persistente.

reduce la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno, causando agotamiento persistente. Déficits vitamínicos , especialmente de B12 o D, afectan la energía y la función neuromuscular.

, especialmente de B12 o D, afectan la energía y la función neuromuscular. Diabetes , por las variaciones de glucemia, y enfermedades cardíacas, que reducen el riego sanguíneo, también son causas frecuentes de fatiga.

, por las variaciones de glucemia, y enfermedades cardíacas, que reducen el riego sanguíneo, también son causas frecuentes de fatiga. Trastornos mentales como depresión y ansiedad afectan tanto la calidad del sueño como la motivación y la vitalidad durante el día.

Además, enfermedades como la insuficiencia renal, infecciones crónicas (incluida la COVID‑19) o etapas fisiológicas como el embarazo o la menopausia pueden causar cansancio prolongado.

Una mención aparte merece el síndrome de fatiga crónica (SFC), una enfermedad aún poco comprendida que genera una fatiga extrema que no mejora con el descanso, acompañada de dolores de cabeza, insomnio y dificultad para concentrarse.

Estilo de vida y hábitos que afectan el sueño

Lo que hacemos durante el día también influye en cómo dormimos por la noche. Una alimentación rica en azúcares y carbohidratos refinados provoca picos de glucemia seguidos de caídas abruptas que producen fatiga. En cambio, una dieta equilibrada, rica en proteínas, fibra y vegetales, contribuye a mantener la energía estable.

La inactividad física es otro factor: el sedentarismo reduce la resistencia física y la calidad del sueño. "No hace falta correr una maratón. Incluso caminar 30 minutos diarios puede mejorar mucho el descanso", sugiere Romero Peralta.

La deshidratación, la exposición a la luz azul de las pantallas por la noche, las siestas demasiado largas y el consumo excesivo de alcohol o cafeína antes de dormir también interfieren con los ritmos naturales del sueño.

"Dormir en un ambiente adecuado, oscuro, silencioso y con una temperatura fresca ayuda a consolidar mejor el sueño profundo", afirma la neumóloga. Factores como el colchón, la almohada, la ventilación y la ausencia de dispositivos electrónicos en el dormitorio pueden marcar la diferencia.