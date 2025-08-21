Aves rapaces: una historia de poder y jerarquía

La cetrería, 15 años como Patrimonio Cultural Inmaterial

Este año se cumplen 15 años desde que la Unesco declaró la cetrería como Patrimonio Cultural Inmaterial (2010). Fue una candidatura conjunta de 24 países en la que participó España. Es este programa de Más de uno conocemos la historia de algunos de sus protagonistas.

Javier Ceballos Aranda, director de Avium y único doctor en España con una tesis sobre cetrería, es miembro de la Sociedad Española de Ornitología desde 1981. Geólogo de formación, se considera un purista de las aves y ha escrito tres libros sobre rapaces y cetrería, incluido uno encargado por Emiratos Árabes como documentación para la Unesco.

Las aves rapaces se definen por ser carnívoras, con pico curvo y garras poderosas. Se dividen en diurnas y nocturnas, y también en cazadoras y necrófagas. Ejemplos emblemáticos son el cóndor andino, el águila real o el halcón peregrino, capaz de alcanzar 320 km/h en picado. La Ley de Bienestar Animal de 2023 prohíbe tener rapaces como mascotas, pues necesitan amplios espacios para volar y cazar.

Históricamente, las aves de presa han simbolizado poder y jerarquía: halcones en Egipto, águilas en Roma o el cóndor en Sudamérica. En España, la cetrería llegó con los visigodos en el siglo VI y se enriqueció con técnicas musulmanas. El país cuenta con más de 400 especies de aves, siendo uno de los más diversos de Europa. Avium, la empresa de Ceballos, combina turismo ornitológico, control de fauna y una escuela de cetrería que cada verano organiza el campamento Redescubriendo la caza, donde niños y jóvenes aprenden a cuidar y entrenar rapaces.

Otro referente es Marino García, cirujano veterinario con 30 años de experiencia en fauna salvaje y animales exóticos. Dirige la clínica veterinaria Taimyr en Paracuellos y ha trabajado en Emiratos Árabes, India y en proyectos de conservación en España. En 2007 fundó un hospital de rapaces y hoy atiende animales de todo tipo, desde gatos hasta tigres.

García ha vivido experiencias singulares, como trabajar en rodajes de cine, acompañar a cetreros de élite en Emiratos —donde las competiciones de halcones mueven millones— o recibir una medalla al mérito en Gales por su labor en una catástrofe ambiental. Actualmente aspira a escribir un libro y crear un máster especializado en rapaces.

Las rapaces en España incluyen especies tan reconocibles como el águila imperial ibérica, el buitre leonado, el cernícalo primilla, el milano real, el búho real, el azor común o el gavilán. Cada una, con su biología y simbolismo, forma parte de un patrimonio natural y cultural que sigue vivo gracias a la labor de expertos como Javier Ceballos y Marino García.