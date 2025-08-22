Subsidio por desempleo: cuidado con los errores más comunes por los que el SEPE te lo puede quitar

El subsidio por desempleo es un derecho, pero también conlleva obligaciones. Por lo que conocer las normas y requisitos es clave para evitar sorpresas desagradables. A continuación, te explicamos los fallos más frecuentes que pueden hacer que te retiren el subsidio. De esta manera, podrás evitar estos errores y te ayudará a mantener la prestación hasta que encuentres un nuevo empleo.

Si tienes dudas, consulta siempre con el SEPE para asegurarte de cumplir con todos los requisitos.

1. No justificar la búsqueda activa de empleo

Uno de los requisitos fundamentales para cobrar el subsidio por desempleo es inscribirte como demandante de empleo y firmar un acuerdo de actividad. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puede solicitarte, en cualquier momento el cumplimiento de dicho acuerdo, así como que acudas a entrevistas de trabajo o procesos de selección. Si incumples este requisito de manera injustificada, podrían retirarte la prestación.

2. Rechazar una oferta de empleo adecuada

Si el SEPE te ofrece un trabajo que se ajusta a tu perfil profesional y lo rechazas sin una causa justificada, puedes perder el subsidio. Se considera una "oferta adecuada" aquella que coincide con tu experiencia, formación y salario previo, dentro de condiciones laborales razonables.

3. No renovar la demanda de empleo

Mantenerte inscrito como demandante de empleo es obligatorio. Olvidar renovar tu solicitud en el plazo establecido puede suponer la suspensión inmediata de la ayuda.

4. Trabajar y no declararlo

Realizar cualquier actividad laboral, ya sea por cuenta ajena o propia, sin comunicarlo al SEPE es uno de los errores más graves. Aunque sean trabajos temporales o informales, si se descubre, no solo perderás el subsidio, sino que podrías enfrentarte a una reclamación por fraude.

5. No cumplir con los cursos de formación

En algunos casos, el SEPE puede requerir que participes en cursos de formación o programas de recolocación de acuerdo al itinerario de inserción acordado en tu acuerdo de actividad. Si no asistes sin una excusa válida, podrían retirarte la prestación.

6. Salir del país sin autorización

Si resides en España y cobras el subsidio, viajar al extranjero por más de unos días (salvo en casos justificados, como emergencias familiares) puede ser motivo de cancelación. Debes informar al SEPE si planeas ausentarte por un tiempo prolongado.

7. No actualizar tus datos personales

Cambios en tu situación personal (como un nuevo domicilio, estado civil o ingresos adicionales) deben comunicarse al SEPE. Si no lo haces, podrían considerarlo un incumplimiento y anular tu ayuda.