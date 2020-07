Alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat: "Hemos ofrecido ayuda para colaborar en el rastreo de casos pero la Generalitat no nos ha contestado"

La alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz, habla en Más de uno sobre las restricciones que se aplican desde hoy en el municipio para intentar frenar el brote de coronavirus y se queja de que no están teniendo el acompañamiento de la Generalitat en la tarea de rastreo de casos positivos.

La alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz, explica en Más de uno que desde el ayuntamiento han ofrecido ayuda a la Generalitat para la tarea de rastreo de casos positivos por Covid-19, pero asegura que no han obtenido respuesta y que las medidas que da la Generalitat no son determinantes: "La Generalitat tendría que ser mucho más taxativa en qué es lo que se puede o no se puede hacer y poner el foco allí donde es necesario".

"Es muy importante que podamos acompañar en la tarea de rastreo; no tenemos los datos suficientes de rastreo ni cómo seguir el foco", explica.

Asegura que el brote activo en Sant Feliu de Llobregat está controlado, que se originó en una residencia y que la mayoría de positivos son asintomáticos. Asegura que aunque el brote está controlado, no se ha analizado la magnitud de contagios que puede tener ese foco.

Sobre las restricciones que se empiezan a aplicar hoy en el municipio, afirma que esperan haber llegado a tiempo para frenar el brote y aunque cree que es complicado equilibrar el ámbito laborar con el privado pide a sus vecinos que salgan lo mínimo posible de casa.

Piensa que la medida que más va a ayudar a frenar la expansión del brote es la prohibición de las reuniones de más de diez personas por que así se reduce el entorno de las personas.