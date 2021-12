Jaume Asens, sobre la ley audiovisual: "Llevamos tres meses intentando acordar nuestras propuestas mientras el PSOE negociaba con Esquerra"

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, reprochó ayer al PSOE haber llevado al Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley audiovisual de manera unilateral sin dialogar con el grupo parlamentario de Podemos, su socio de Gobierno.

El PSOE negocia con Esquerra y no informa a Podemos

Asens explica en 'Más de uno' que se enteraron el mismo día de que el anteproyecto de ley entraría en el Consejo de Ministros "sin previamente hablar con nosotros". "Llevamos tres meses intentando poner nuestras propuestas sobre la mesa y el PSOE lleva estos meses negociando con Esquerra Republicana", critica el portavoz del grupo morado. Además, Jaume Asens sostiene que Podemos no tiene ninguna información de cómo se están desarrollando esas negociaciones con Esquerra.

Propuestas más ambiciosas que las de Esquerra

Unidas Podemos manifiesta su desacuerdo con algunos puntos del anteproyecto de ley "que están pendientes de resolución". Por su parte, esperan resolver estas cuestiones en la fase de enmiendas cuando el anteproyecto entre en el Congreso. "Tenemos unas propuestas que ván más allá de lo que propone Esquerra", dice en relación a su preocupación por otras lenguas cooficiales como el gallego y el euskera.

"No hay engaño por parte del PSOE"

A pesar de todo esto, Asens mantiene que "no hay engaño" por parte del PSOE, sino que "hay poco ciudado con el socio de Gobierno". Esta, sin embargo, no es "la tónica normal" de las relaciones entre los socios del Gobierno "No sé si Esquerra está pidiendo que haya sólo una relación bilateral con ellos para intentar patrimonializar las mejoras del texto, pero lo cierto es que no estamos en las negociaciones con Esquerra", insiste.

"Las ruedas de prensa se están convirtiendo en un espectáculo lamentable"

Ayer los equipos de comunicación del PSOE, Unidas Podemos y sus socios de Gobierno solicitaron a la Secretaria General del Congreso que se tomen medidas "para restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa". Jaume Asens considera que "las ruedas de prensa se están convirtiendo en un espectáculo lamentable que distorsiona el buen funcionamiento de las ruedas de prensa porque hacen una labor de desinformación".

El portavoz de Podemos sostiene que sobre este tema, "hay un consenso bastante amplio, en el que seguramente parte de las derechas no participarán", y, por ello, han solicitado información acerca de los criterios de acreditación a determinados medios de la ultraderecha.