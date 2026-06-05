Carmen Machi, en Onda Cero tras la concesión del Premio Nacional de cine: "Estoy descolocada y muy emocionada"

La actriz Carmen Machi ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía 2026 concedido por el Ministerio de Cultura. El jurado la considera como "una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español".

Carlos Alsina ha entrevistado a Carmen Machi en el programa Más de Uno de Onda Cero después de un desafortunado pero divertido inicio en el que la actriz ha sufrido un ataque de tos: "era una miguilla de pan, además, de trigo sarraceno", bromeaba al comienzo de la entrevista.

Machi ha detallado cómo recibió la noticia de que había sido galardonada con el premio, a través de una llamada que contestó mientras estaba trabajando en su próximo rodaje: "Me llamó el ministro de Cultura, y como hace poco había recibido las medallas de Bellas Artes de 2024, pensé que era para hacer algún comentario".

Ante la posibilidad de que se pudiera tratar de una broma por parte de alguien que se estuviera haciendo pasar por el ministro Urtasun, la actriz matizó: "no, porque tengo su móvil. Yo vi: "Ernest" y pensé, bueno, pues para hacer balance del día, que fue muy bonita la entrega. Pero no, era para este premio."

También reconoció que le pilló "bastante descolocada" porque estos premios "tardan en asimilarse", aunque no ocultó su felicidad tras recibir esta noticia: "es muy bonito y muy grande".

La actriz también cuenta que se emocionó con la sorpresa que le prepararon sus compañeros de rodaje al ser conocedores de la noticia: "fue justo todo en el camino y cuando llegué, todo el equipo y toda la gente de producción habían guardado un silencio, me hicieron entrar sin que yo me enterara, y, ¡sorpresa!, como en las películas", acompañado de un gran ramo de flores.

Carmen Machi, una de las intérpretes más importantes de este siglo

Alsina bromeaba sobre la posibilidad de que también le hubieran concedido el premio nacional de teatro: "hay tiempo eh, se empieza por el del cine…" comentaba entre risas el director de Más de Uno.

El jurado, de hecho, ha destacado a Machi como una "trabajadora incansable en cine, teatro y televisión", resaltando que "representa los valores de la mujer actual, fuerte e independiente".