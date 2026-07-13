Helena Resano debuta como novelista con 'Las rutas del silencio': "Es una historia a dos tiempos de una madre que quiere que su hija entienda quién es realmente"

Helena Resano se estrena como novelista con 'Las rutas del silencio', una historia "contada a dos tiempos" en la que una madre quiere que su hija entienda "quién es realmente" y destapar así "ese silencio que ha cubierto toda su vida, con el que ha protegido a su hija". Así lo cuenta la periodista en Más de uno, donde detalla que la madre cree que es el momento de desvelar todo y que su hija conozca "la verdadera historia" del porqué de ese silencio.

"Siempre está el miedo, ¿seré capaz de escribir una novela?", cuenta Helena Resano, que señala que es una lectora "crítica" a la que le gusta leer y que el libro le atrape, por lo que siempre se preguntaba si era capaz de escribir una trama así, con personajes con aristas que puedan sorprender al lector.

Sobre la historia de la madre a su hija, Resano admite que es una madre que escribe cartas a su hija: "Empecé a escribirle a mi hija en el momento que me entero que estoy embarazada. Iba a entrar en el matinal de TVE y decías 'esto cómo lo voy a hacer'. Escribo para contarle a ella que tenía miedo, que iba a ser mamá de esa bebé sin saber cómo lo iba a hacer. Las cartas están reservadas, todavía no están entregadas, estaban desperdigadas en muchos ordenadores y he conseguido aglutinarlas. El compromiso era cuando tuviese 18 años. Cuando se fue a vivir fuera pensé que ahora sí, pero todavía quedaban etapas por escribir. Y ahora, con este libro, creo que es el momento de que las lea".

Referencias a su padre y la realidad "dura" de la que sale toda una generación

En la novela, hay numerosas referencias reales a sus padres. "Quería ubicar el principio en el pueblo de mi padre, con anécdotas conocidas, y de cómo era la vida de nuestros padres y nuestros abuelos, que tenían que salir de una realidad dura", relata Helena Resano en cuanto a que transcurre en dos etapas, la posguerra y el año 93.

Por último, reconoce que quería ser "fiel" a los lugares, por lo que hizo múltiples viajes de localización. El resultado, una novela "muy visual": "El oficio te sale, al final contamos imágenes todos los días. Durante los capítulos no era tan consciente hasta que la gente lo va leyendo y te dice que es tan visual".