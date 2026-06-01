Consternación en Venta de Baños por la muerte de dos mujeres ahogadas al tratar de rescatar a un niño de cinco años: "Es un día de drama"

Dos mujeres han fallecido ahogadas en las inmediaciones de la presa de Baños de Cerrato tras intentar rescatar a un niño de cinco años que había caído accidentalmente al agua. Las víctimas eran la madre y la abuela del menor, que finalmente pudo ser rescatado por varios pescadores que se encontraban en la zona.

Carlos Alsina ha conversado con el alcalde de Venta de Baños, José María López Acero, quien ha explicado que por el momento se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la caída del niño al agua. Lo que debía ser una jornada festiva terminó convirtiéndose en una tragedia. El regidor ha trasladado su pésame a la familia y ha deseado una pronta recuperación tanto al menor como a su tío, que también tuvo que ser atendido.

Según ha detallado López Acero, el niño continúa hospitalizado, al igual que su tío, que sufrió una crisis de ansiedad tras presenciar los hechos. Ambos ingresaron en el hospital durante la noche y, hasta el momento, el alcalde no ha recibido nueva información sobre su evolución.

El accidente se produjo en una zona no apta para el baño

El edil ha recordado además que la zona donde ocurrieron los hechos, situada en las proximidades de Venta de Baños y aguas abajo de la presa de Baños de Cerrato, no está autorizada para el baño. No obstante, al parecer varias familias ajenas a la localidad solían acceder a ese punto para refrescarse.

Las primeras hipótesis apuntan a que las pozas existentes en el cauce del río, la abundante maleza de la zona y la situación de estrés vivida durante el intento de rescate pudieron contribuir al ahogamiento de ambas mujeres.

Esos momentos son dramáticos y, lamentablemente, sucedió lo que nadie quería que sucediera

"Esos momentos son dramáticos y, lamentablemente, sucedió lo que nadie quería que sucediera", ha lamentado el alcalde. La tragedia ha provocado una profunda conmoción en la comarca y la prensa provincial habla ya de consternación generalizada por unos hechos que han impactado a toda la región.