El actual lehendakari y líder del PNV, Íñigo Urkullu, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar la actualidad del País Vasco, que está marcada por la inminente fecha electoral del próximo 12 de julio y por la pandemia del coronavirus. Además, también ha analizado los aspectos relativos a las últimas iniciativas del PNV presentadas en el Congreso y la relación de su partido con el Gobierno de coalición, al que han estado apoyando durante la crisis del coronavirus para que se prorrogase el estado de alarma.

"Es imposible que el PNV alcance una mayoría absoluta"

Durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, Urkullu ha explicado que "es imposible que el PNV alcance una mayoría absoluta en unas elecciones autonómicas", ya que desde hace ya muchos años "es costumbre formar Gobiernos de coalición". Asimismo, cree que "es evidente que el País Vasco ofrece una imagen de la sociedad más cohesionada".

Iniciativa en el Congreso para conocer la implicación de Felipe González en los GAL

Por otro lado, recuerda que "el PNV está en contra de todo tipo de terrorismo y de violencia", por lo que apoya que haya un esclarecimiento de los crímenes que quedan sin resolver, "tanto de ETA como de la guerra sucia contra ETA". Por ello, dice que han presentado "una iniciativa en el Congreso para que se pueda conocer la implicación de Felipe González en los GAL". Así que expone que "urge modificar la ley de secretos oficiales de Estado".

Revisión del concierto económico

Sobre la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus, el lendakari asegura que seguirá acudiendo a las reuniones de los presidentes autonómicos siempre que sea necesario, según el tema que se vaya a tratar. Además, exige "la reunión urgente de la comisón mixta del concierto económico".

"Ofrecemos los datos del coronavirus con absoluta transparencia"

Asimismo, confirma que desde el País Vasco ofrecen "los datos del coronavirus a diario, todos los días, con absoluta transparencia". Por lo que no entiende por qué no se están actualizando los datos estatales. También insiste en la necesidad de seguir extremando las precauciones a pesar de la vuelta a la normalidad, porque el virus sigue estando.

Investigación al Rey Juan Carlos

Tras el rechazo de la Cámara Baja a investigar al Rey emérito Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de las obras del tren a La Meca, Urkullu se muestra sorprendido porque "aún existan temas de Estado sobre los que no se puede investigar para aclarar".

El lendakari se muestra en contra de que haya "tratos de favor" incluso después de que el Rey Felipe VI se ha pronunciado marcando distancias con don Juan Carlos, "deberíamos ser todos iguales", alega.

"No sé si ha quedado en agua de borrajas el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu"

Sobre el pacto entre el PSOE-Podemos con Bildu, confirma que no sabe cómo ha quedado el acuerdo de la derogación íntegra de la reforma laboral, "no sé si lo ha tenido el PNV que apoyó la investidura y la prórroga del estado de alarma, pero yo no la he tenido".

Asimismo, insiste en que él se manifestó "en voz alta en cuanto a la forma y el fondo de ese acuerdo" porque el "PSOE tiene un compromiso con el PNV y, de cara a pactar con otra formación, ha de comunicarlo".

