Íñigo Fernández de Mesa: "El hecho de que existan ertes está ayudando a que las cifras de paro no sean todavía peores"

Fernández de Mesa sostiene que aunque "las cifras del paro no son buenas", el hecho de que las empresas hayan hecho ertes está ayudando a que no sean peores. Cree que "no tiene ningún sentido" que las empresas que no están funcionando al 100% tengan a toda la plantilla trabajando.

Asimismo, asegura que están en plenas negociaciones en el Gobierno y reitera que hay "muchísima preocupación en todos los sectores" por esta crisis económica. "Existe una línea muy fina entre causa mayor y causa justificada" de una empresa para permanecer cerrada o continuar con los ertes.

Además, reconoce que es imprescindible "preservar nuestro tejido productivo" para que la salida de la crisis sea lo más corta posible, ya que "tiene el epicentro en las empresas" por lo que hay que evitar su quiebra.

En cuanto a la posibilidad de que las empresas privadas hagan test a los empleados, declara que en principio es la administración pública la que tiene la capacidad de requisar y distribuir los test de coronavirus, aunque cree que "es importante que las empresas puedan tener el incentivo y la capacidad para realizar sus propios test".

Coronavirus España hoy: última hora de la fase 0, datos actualizados y prórroga del estado de alarma