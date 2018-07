La entrevista de Aznar en 10 titulares

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha dejado en la entrevista que le ha hecho Carlos Alsina en Más de Uno titulares muy interesantes sobre temas de la actualidad política. He aquí un resumen de los diez más destacados.

1. PRIMARIAS: "No voy a participar en las primarias de PP"

2. "Si el PP no es refundado dejará de ser una opción de gobierno"

3. "Las cercanías con uno u otro candidato yo no las marco"

4. LEGADO: "Mi legado fue un centro derecha totalmente unido y ahora no se puede decir eso"

5. RELACIÓN CON RAJOY. Aznar responde a en qué momento se torció su relación con Rajoy de esta manera: "Cuando se es presidente del Gobierno la iniciativa para las relaciones es del presidente. Si Rajoy cree que no tiene nada que hablar contigo, pues él sabrá. A la primera persona a la que yo invité fue a Manuel Fraga y le dije que no me olvidaba de por qué estaba yo allí"

6. PROCÉS: "Es un error muy grande trasladar a los presos preventivos catalanes a unas prisiones que controla la Generalitat. Tendrá consecuencias devastadoras. ¿Dónde están los responsables de la operación diálogo cuyo objetivo era hacer president a Junqueras?"

7. RTVE: "Yo no he dicho que durante mi etapa RTVE fuera neutral. La neutralidad es un concepto..."

8. FINANCIACIÓN DEL PP: "En la etapa que yo era presidente del PP, creo que el partido se financiaba con todos los medios legales"

9. MOCIÓN DE CENSURA: "Algunos no se enteraron de que la moción de censura llevaba mucho tiempo preparándose"

10. PERSISTENCIA: "Me habían avisado sobre su persistencia, pero ¿sabe usted que yo soy muy persistente también? En un campeonato de persistencia no estoy seguro de perder"