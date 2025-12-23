Alsina visita el área de oncología pediátrica del Hospital La Paz: "No hay manera bonita de explicarle a un niño que tiene cáncer"

Carlos Alsina ha visitado el Hospital La Paz para conocer el trabajo del área de oncología pediátrica con el jefe del servicio de Hemato-oncología pediátrica de La Paz, Antonio Pérez Martínez. El doctor ha explicado a Alsina en qué consiste la terapia CAR-T, un tratamiento clave en la curación de niños con cáncer.

Nuestra idea es convertir las células en potentes tratamientos

El doctor Antonio Martínez ha explicado a Alsina que este tratamiento consiste en la modificación de los leucocitos para hacerlos más eficaces contra los tumores. "Nuestra obsesión es curarlos a todos", ha confesado el doctor a Alsina, ya que este tratamiento solo está disponible en niños en los que otros tratamientos no han funcionado.

Cómo funciona la terapia CAR -T

"Nuestra idea es convertir las células en potentes tratamientos y reeducar nuestro sistema inmune", ha explicado el doctor. En cuanto a la aplicación del tratamiento, el médico ha explicado que funciona con una extracción de sangre y se cogen los linfocitos T y se hace una modificación en el laboratorio.

"Convertimos un sistema inmune ineficaz en eficaz para que ataque las células leucémicas", ha relatado el jefe del servicio de Hemato-oncología pediátrica de La Paz. "No puede ser que en el S.XXI los niños sigan muriendo por este tipo de cáncer", ha reconocido el médico.

Las historias de superación de Daniel y Santiago

Daniel y Santiago son dos niños que han superado el cáncer y que ahora llevan una vida normal. Ambos han sido tratados por el doctor Antonio Pérez y han recibido la terapia CAR-T.

Santiago, que ahora tiene 18 años, ha contado a Alsina que cuando le detectaron la enfermedad no sabía qué era y no se tomó el diagnóstico de la mejor manera: "tenía 11 años y me pasé hasta los 16 años de hospital en hospital".

Daniel, que ahora tiene 13 años, ha relatado a Alsina que le detectaron sarcoma cuando tenía 5 años y leucemia cuando tenía 6 años. "Mis padres me lo dijeron de forma sutil. A los 6 años me dijeron que tenía leucemia y que no sobreviviría en Venezuela".

No hay manera bonita de explicar a un niño de cinco años que tiene cáncer

El padre de Daniel ha explicado a Alsina que no hay manera bonita de explicarle a un niño de cinco años que tiene cáncer. Tanto Daniel como Santiago llevan una vida completamente normal y han agradecido al doctor que les haya salvado la vida.

La madre de Santiago, Dexi, ha explicado que su hijo fue el primer niño en España en recibir el tratamiento de CAR- T y que para ella el doctor Pérez Martínez es un "dios".