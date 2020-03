La presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), Cristina Alonso Bouzón , asegura en Más de uno que el criterio de la edad para elegir qué pacientes con coronavirus entran en la UCI, "no es un buen indicador" , porque según sostiene, "no hay nada más diferente a una persona de 80 años, es otra de 80 años". Por otro lado, recuerda que "el nivel de protección para el personal que estamos en contacto con los pacientes no es suficiente" .

Cristina Alonso confirma, ante los casos que están sucediendo en los hospitales en los que el personal sanitario tienen que elegir qué pacientes entran en la UCI y qué pacientes no, que es un error hacerlo según la edad. "A nivel individual, persona por persona, no es un buen indicador pronóstico", comenta y añade que "el factor individual que mejor dice su expectativa de vida con buena calidad y su capacidad de respuesta, es su capacidad funcional, no solo las cosas que hace, sino cómo las hace".

Por ello, recuerda que los geriatras son los que mejor lo saben valorar y declara que "no hay nada más diferente a una persona de 80 años, que otra de 80 años". Por lo que recomienda discriminar haciendo "una valoración completa".

Asimismo, solicita "una respuesta más rápida y más contundente de los responsables, de las gerencias y administraciones", porque "están llegando tarde". También critica que "el nivel de protección para el personal que estamos en contacto con los pacientes no es suficiente".

A pesar de que "están surgiendo muchas iniciativas de gente comprometida" que fabrican sus propios materiales de protección, "no resuelve el problema", por lo que "no les exime de una respuesta contundente, que hoy falta". "No podemos dejar a los pacientes sin ver, pero lo mínimo sería que tuviésemos una seguridad. No podemos salir como héroes y exponernos más de lo que ya estamos", dice.

Seguro que te interesa...

Sigue la última hora del coronavirus