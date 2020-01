El ex vicepresidente el Gobierno, Alfonso Guerra , le ha asegurado a Carlos Alsina que si él fuese el presidente del Gobierno, no se reuniría con Quim Torra , pero recuerda que Pedro Sánchez tiene más información que él. Por otro lado, considera que celebrar las primarias en los partidos es algo que lleva al cesarismo y dice que "el ultrafeminismo está desacreditando al feminismo".

Ex vicepresidente del Gobierno con Felipe González

"Solo quedaría con Torra si fuera antropólogo"

Durante su entrevista Guerra confirma que si él estuviese en la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudiría a una reunión con Quim Torra, "salvo que fuera antropólogo, porque es un personaje exótico". Y sobre su declaración institucional, comenta que "tiene mucha gracia que dijera que su Gobierno ya no tiene recorrido" y se pregunta si lo ha tenido alguna vez, "pero si estos no han hecho nada".

Por otro lado, el ex vicepresidente del Gobierno se muestra preocupado porque se está repitiendo constantemente que "hay dos Españas", "yo creía que en los años 70, entre todos, se había logrado que hubiera una sola España, y estamos volviendo". Otro de los logros de esa época era intentar que el problema territorial se resolviera comprometiendo al nacionalismo, cosa que ahora le parece que está "absolutamente roto". También advierte que los partidos constitucionalistas están virando hacia los extremos.

Asimismo, destaca que realizar primarias dentro de los partidos "no es más democrático", es más, sostiene que "es crear cesarismo".

"Mi impresión es que Susana Díaz se armó un lío"

En cuanto a las declaraciones de Susana Díaz, revela que le sorprendieron muchísimo, "mi impresión es que se armó un lío, me parece que fue un error de planteamiento". También apunta que recientemente está viendo en prensa que la ex presidenta de Andalucía no va a seguir y que está desahuciada y explica que "hasta ayer, que dijo esa declaración, yo estaba seguro de lo contrario".

Además, sigue manteniendo que Susana Díaz "acertó claramente al decir que había que abstenerse en la investidura de Rajoy" y dice que también lo pensaba Pedro Sánchez.

"El PSC ha colaborado a un desdibujamiento del PSOE"

Sobre el PSC, Guerra confiesa que "ha estado caminando en una línea de ambigüedad", ya que "en algunas posiciones parecía que era socialista y en otras nacionalista" y cuenta que "han colaborado a un desdibujamiento del PSOE".

También se pronuncia sobre Venezuela y la reunión que tuvieron Ábalos y la número dos del Gobierno de Maduro en el aeropuerto y manifiesta que solo encuentra dos explicaciones. La primera es que hubiese una petición del Gobierno de Venezuela para que España interviniese para que se celebrasen unas elecciones libres, pero se podría haber quedado en Túnez. Mientras que su segunda opción es que Delcy Rodríguez fuese invitada por Podemos.

Guerra opina que el cambio del PSOE respecto a Juan Guaidó y Nicolás Maduro no se entendería si no es porque está un partido como Podemos en el Gobierno.

Por otra parte, al ser preguntado sobre si es necesario modificar la Constitución para que sea más inclusiva, el ex vicepresidente del Gobierno se muestra muy contundente, "el ultrafeminismo está desacreditando al feminismo, que es un movimiento muy noble". "Probablemente van a crear una nueva nómina de sexos, 15 sexos nuevos, me parece todo un disparate", apunta.