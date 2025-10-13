Alauda Ruiz directora de 'Los domingos': "En mi generación había una cierta fascinación por la figura de la monja, y eso sigue generando curiosidad"

Este lunes, la directora Alauda Ruiz de Azúa ha visitado 'Más de uno' para hablar de su nueva película, 'Los domingos', cabecera del festival de San Sebastián que llegará a los cines el 24 de octubre. La cinta narra la historia de Ainara, una joven de 17 años que decide ingresar en un convento de clausura, una decisión que despierta inquietud y desconcierto en su entorno.

Durante la conversación, Alauda hizo mención al debate que hubo en La Cultureta en torno a la película y en especial a un concepto que mencionada Nacho Vigalondo, de ser "practicante, pero no creyente", un punto de partida que puede permitir la eploración espiritualidad desde una mirada contemporánea.

En la entrevista también participó Miguel Garcés, uno de los protagonistas del filme, que interpreta al padre de la joven. Garcés reconoció que al principio tuvo reparos al leer el guion y abordar un tema tan delicado, pero finalmente entendió que "es un acierto tratarlo en este momento". "Disfruto esos roles complicados que se alejan un poco de mi realidad", señaló.

Alsina bromeó con la directora sobre su "buena costumbre" de recibir críticas positivas en cada proyecto, algo que, según él, podría malacostumbrarla. La realizadora respondió entre risas, agradeciendo el reconocimiento y destacando el trabajo del equipo artístico.

Uno de los nombres más elogiados fue el de Blanca Soroa, la actriz que da vida a Ainara. La directora explicó que era su primer papel importante y que no tenía experiencia previa ni formación religiosa, lo que aportó frescura y naturalidad a la interpretación. "La gente joven tiene menos mochilas y prejuicios —afirmó—, lo que les permite meterse con más facilidad en la piel del otro. En mi generación había una cierta fascinación por la figura de la monja, y eso sigue generando curiosidad".

Alauda Ruiz también destacó la riqueza de las miradas familiares que muestra la película. "Cada miembro de la familia reacciona desde un lugar distinto", explicó. "A mí me interesaba generar un relato en el que el espectador se preguntara hasta qué punto la decisión de Ainara es algo genuino, espiritual o si hay también factores como la soledad o los conflictos psicológicos".

Un secreto para cada personaje

La directora también desveló que suele entregar a cada actor un secreto diferente sobre su personaje, algo que solo ellos conocen y que "sale a la luz en su interpretación". El de Miguel Garcés es "el más doloroso", aunque el actor no ha querido desvelarlo, ya que prefiere esperar a que pasen unas semanas del estreno de la obra.

Durante la charla, Alsina trasladó una pregunta de Rosa Belmonte sobre una curiosa escena en la que las monjas piden "que los inspectores de Hacienda hagan bien su trabajo". La directora confirmó que el diálogo está "basado en hechos reales" y procede de una frase escuchada en repetidas ocasiones durante la documentación del guion.

Antes de despedirse, la cineasta quiso agradecer al equipo con el que ha trabajado en esta y otras producciones, como Cinco lobitos o Querer: "Me han hecho sentir como en casa. Es un grupo con el que comparto una manera de entender el cine, de arriesgar y de priorizar lo que se cuenta. Como creadora, eso es muy valioso".