Las dos causas que explican los buenos datos de afiliación a la Seguridad Social: "España es una economía agradecida que crece"

La Seguridad Social rompió en el mes de mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados tras ganar una media de 231.975 cotizantes respecto al mes anterior, impulsada especialmente por la hostelería --que sumó casi 66.000 nuevos ocupados por las primeras contrataciones para la campaña de verano--, según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento del empleo durante el mes pasado es el segundo mayor incremento en un mes de mayo de toda la historia, tras el de mayo de 2018, y sitúa el número de afiliados medios en 22.337.806 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,4 millones de personas desde el día 25 al 28 de mayo, cuando se alcanzó un pico de 22.410.242 ocupados.

Las causas que explican los buenos datos

José Carlos Díez analiza en 'El Faro Económico' de Más de uno estos datos y revela cuáles son, en su opinión, las dos causas que los explican: "En los tres últimos meses se han creado 185.000 empleos y en los mismos meses del año pasado 120.000 y hay varias causas".

La subida de la inflación ha sido menor de lo esperado.

ha sido menor de lo esperado. Los tipos de interés del Banco Central Europeo y del crédito bajos ayudan.

Por sectores, "destaca la agricultura, donde el empleo creció el 8% el último año, y en la construcción el 6%". Además, añade que "la mayor parte del empleo se crea en servicios y el empleo industrial crece, a pesar de que las exportaciones no van bien, especialmente la producción de coches".

Por tanto, las conclusiones que da el experto son que, desde que en 1959 "abandonamos el proteccionismo y nos abrimos al mundo, España es una economía agradecida que crece. El reto son los salarios, no el empleo".