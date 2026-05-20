Luis Garicano carga contra el rescate de Plus Ultra cinco años después: "Estaba claro que había gato encerrado"

El ex eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha reivindicado en La Brújula la denuncia que impulsó sobre el rescate de Plus Ultra, un caso que, según sostiene, evidenciaba irregularidades desde el inicio pero que durante años no recibió la atención necesaria.

En una entrevista con Rafa Latorre, Garicano ha defendido que el tiempo ha terminado dando sentido a un trabajo que en su momento fue "muy frustrante" y que, a su juicio, destapa carencias en el control institucional.

Garicano reivindica su denuncia sobre Plus Ultra cinco años después

Cinco años después de sus primeras advertencias, Garicano recuerda cómo insistió en señalar las inconsistencias del rescate a la aerolínea. Según explicó, durante mucho tiempo sus denuncias fueron ignoradas en un contexto en el que parte del debate público rechazaba cuestionar la operación.

El ex eurodiputado describió aquel proceso como "muy frustrante" porque, pese a los indicios, "hubo un sector muy importante en parte de la prensa, en parte de la izquierda, etcétera, que se negó simplemente a reconocer la realidad". En su opinión, la falta de reacción evidenció un problema más amplio en el sistema de control.

Una empresa "no viable" que recibió ayudas millonarias

Durante la entrevista, Garicano insistió en que Plus Ultra no cumplía los requisitos para recibir ayudas públicas. Subrayó que la compañía "nunca jamás había tenido beneficios" y acumulaba pérdidas millonarias antes incluso de la pandemia.

En este sentido, criticó que se concedieran 53 millones de euros a una empresa que, según los propios datos, no era viable: "Es muy difícil imaginar un funcionario que haya firmado este expediente y que realmente pueda hacer un papel diciendo que esto se va a devolver". Para Garicano, las cifras hacían evidente que el rescate no respondía a criterios técnicos.

Además, detalló supuestas maniobras financieras que, a su juicio, contribuyeron a justificar artificialmente la solvencia de la aerolínea, como la simulación de un préstamo que "no se desembolsaba" y que solo servía para aparentar liquidez.

Sospechas de una "trama" detrás del rescate

Garicano fue más allá al apuntar a posibles conexiones internacionales en el origen de la operación. Según afirmó, existía "una trama detrás de unos inversores" vinculados a investigaciones por blanqueo de capitales y relacionados con el entorno del régimenvenezolano.

Aunque reconoció que no contaba con pruebas suficientes para una denuncia penal en España en ese momento, defendió que los indicios eran suficientes para una investigación más profunda, algo que, en su opinión, no ocurrió con la diligencia necesaria.

Críticas al papel de la justicia y Europa

El economista también cuestionó la actuación de las instituciones españolas, señalando que el impulso definitivo para investigar llegó desde fuera: "Ha sido la Fiscalía francesa y la Suiza la que nos ha obligado a mirar, a levantar las alfombras".

Asimismo, advirtió de las consecuencias a nivel europeo, recordando que España tenía una responsabilidad especial en la gestión de los fondos comunitarios y alertando de que este tipo de episodios pueden afectar a la confianza futura de la Unión Europea.