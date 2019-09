Diana Rodríguez

La exportavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, explica en La Brújula las razones por las que se ha dado de baja del PSOE después de más de 20 años. Asegura que "no tiene oferta de Ciudadanos" aunque cuando se le insiste con una futura incorporación a la formación naranja comenta que "sólo sé que he tomado una decisión difícil y que no se que pasará con mi futuro".