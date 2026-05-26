Dos detenidos tras una persecución en la A-8 desde Torrelavega a Ribadesella

Dos hombres han sido detenidos, uno de ellos con una orden judicial previa, tras protagonizar en la madrugada del sábado al domingo una persecución en la autovía A-8, desde Torrelavega hasta la localidad asturiana de Ribadesella, donde fue necesario una colisión provocada para interceptarlos.

Según ha relatado a Europa Press el concejal de Seguridad Ciudadana de la capital del Besaya, Pedro Pérez Noriega, agentes de la Policía Local dieron el alto a un coche que hizo caso omiso y se dio a la fuga en dirección a la autovía, a la que consiguió acceder sentido Oviedo.

Los policías municipales fueron tras él y la persecución continuó hasta dicho municipio asturiano. Incluso, ha señalado, los arrestados llegaron a circular en dirección contraria.

En la intervención también actuó la Guardia Civil, cuerpo al que le compete las diligencias.