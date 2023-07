La víspera del 'cara a cara' con Sánchez encerrado en Moncloa y Feijóo en el primer gran mitin de la campaña

Todas las miradas están puestas en el 'cara a cara' de mañana en Atresmedia y los candidatos preparan el debate pero de diferente forma. Pedro Sánchez se ha encerrado hoy en Moncloa con sus asesores y varios ministros, mientras que Feijóo se ha dado un baño de multitudes en Pontevedra en el primer mitin de campaña. Yolanda Díaz aseguraba en sus actos de hoy en Andalucía que "será un cara a cara de zascas entre dos hombres del bipartidismo que miran al pasado" y Abascal, por su parte, ha sacado pecho en Mérida tras el acuerdo de Gobierno con el PP en Extremadura.

La víspera del Gran Debate a dos la ha pasado Sánchez con su equipo de asesores y varios ministros en Moncloa, centrados en la estrategia que seguirán para ganar el cara a cara en Atresmedia con Núñez Feijóo: Cada cuestión espinosa, cada dato y cada pregunta y repregunta posible que ya han adelantado que harán los moderadores, Vicente Vallés y Ana Pastor.

Pero el presidente y candidato ya dejaba ver en su entrevista de hoy en ''El Diario' que le preocupa especialmente el día después, si es un gobierno del PP apoyado por Vox el que surja de los resultados del 23J. Y le preocupa -señala- porque volveremos al pasado dejando a un lado el progresismo, el camino andado.

Fuentes del PSOE aseguran a Onda Cero que, aunque el candidato socialista respeta al líder del PP, que no es ningún recién llegado, ningún novato -señalan- eso no restará un ápice de energías a Sánchez para preguntarle cuál va a ser su proyecto de país, porque se trata -añaden- de desandar el camino de la mano de los ultras que ya controlan al PP en ayuntamientos y CCAA.

Fiesta grande en el coso taurino de Pontevedra, de entrañables recuerdos para el PP gallego y de su estandarte político de los últimos lustros. A 100 pasos del río Lérez germinó el vuelco en la Xunta allá por 2009. Lo ha recordado Mariano Rajoy, invitado especial en el primer gran mitin de la campaña. El expresidente del Gobierno se entregó entonces a la causa encaramándose a una caravana paralela a la del candidato Feijóo para recorrer durante dos semanas la comunidad con más diseminación de núcleos urbanos de toda España.

Aquello desembocó en triunfo arrollador y este domingo, 14 años después, Feijóo ha agradecido el apoyo de entonces de Rajoy, al tiempo que ha recordado que en esos lejanos días ninguna encuesta si quiera aventuraba una aproximación a la mayoría absoluta. Pero la hubo y después tres más, cosa que ha llevado a Rajoy a proclamar la siguiente reflexión, incontestable para las 12.000 personas que escuchaban: "Feijóo es un buen gobernante, y lo ha demostrado. No se ganan cuatro mayorías absolutas siendo un mal gobernante. No hay que ser muy inteligente para comprender esto".

Luego, desarrollando la premisa, se ha remitido a la confianza otorgada el pasado 28 de mayo "una enmienda a la totalidad al Gobierno de España” y ha concluido que "hay que cambiar2 a quienes 2han polarizado la sociedad" y "han roto el consenso" constitucional del 78.

Un cambio rotundo, imploraba acto seguido el candidato quien se malicia un último truco de Sánchez: "Lo fían ahora a tener una carambola para volver a bloquear la Gobernabilidad de España, ¿se acuerdan del no es no?".

El cómo casar las piezas, el quién y con quién ostentará el poder será este lunes materia de discusión en el Cara a Cara de Atresmedia. Un debate que tendrá a Feijóo todo el día encerrado en su despacho de la calle Génova. Allí estará acompañado por su directora de gabinete, Marta Varela, que será la encargada de entrar a plató durante la pausa publicitaria.

Es complicado ser candidata y ministra de Trabajo en una ciudad en protesta. Yolanda Díaz tuvo que reducir su presencia en Cádiz casi a un acto testimonial porque unos pocos cientos de trabajadores irrumpieron en él. Trabajadores del metal, con Navantia -empresa pública- movilizada por el despido de varios trabajadores de una subcontrata. Y eso que antes del mitin previsto la líder de Sumar se había reunido con sus representantes sindicales y en el acto les hizo llegar su solidaridad. Ni por esas, la ciudad en la que compite con Adelante Andalucía, la formación de José Mª González, Kichi, le dio paz.

Mal cierre para una jornada de doblete en Andalucía, Sevilla por la mañana, Cádiz por la tarde, buscando el voto contra el PP, pero también el de los decepcionados con el PSOE que durante tanto tiempo gobernó en esa comunidad y no fue capaz de acabar con el gran problema del desempleo.

"Los que vienen -dijo apelando al miedo a un pacto de Feijóo con Vox- están pidiendo la supresión de las autonomías…salid a votar por los derechos del pueblo andaluz". "Sólo con un Sumar fuerte habrá de verdad un Gobierno progresista -dijo apuntando al PSOE- me costó 9 meses subir el SMI, no era la patronal quien lo impedía, eran nuestros socios", confesó.

Y de fondo de todo ello resonaba ya el debate de hoy en Atresmedia, "será un cara a cara de zascas entre dos hombres del bipartidismo que miran al pasado" criticó.

Santiago Abascal ha sacado pecho en Mérida tras el acuerdo de Gobierno con el PP en Extremadura, que califica de golpe histórico tras 40 años de socialismo y comunismo. Una fórmula -ha recordado el líder de Vox- que deberían adoptar otras comunidades como Murcia o Aragón, territorios donde el acuerdo se resiste y donde inevitablemente se agota el tiempo. Y lo mismo debería ser en el gobierno de España, ha dicho Abascal, aunque hay que tener en cuenta que "votar al PP es como jugar a la lotería o comprar un Kinder Sorpresa".

Ante un millar de simpatizantes en un hotel Mérida, el candidato de Vox se ha comprometido vez más a acabar con el sanchismo, aumentando las penas a los violadores, defendiendo el Plan hidrológico Nacional, la interconexión de cuencas y los trasvases, celebrando referéndums y no mintiendo -según sus palabras- como Pedro Sánchez en los últimos cinco años.

Por la mañana, Abascal ha visitado Cáceres y allí le ha afeado a Pedro Sánchez una campaña sin palpar la calle, cree que no es porque no quiera si no porque no puede. Asegura que el motivo de que esté tan escondido es que en la calle no lo quieren y por eso ha optado – según el candidato de Vox- por ir directamente del Falcon a los platós de televisión sin mezclarse con los ciudadanos.