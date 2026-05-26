Cantabria vivirá este martes otro día de calor

Cantabria vivirá este martes, 26 de mayo, otra jornada de calor donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará de nuevo el aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas que podrían superar los 34 grados centígrados.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en toda la región, a excepción del sur, desde las 14.00 horas a las 20.00 horas. En la comarca de Liébana el aviso se refiere a zonas bajas.

Además, la AEMET ha advertido del peligro extremo de incendios forestales en gran parte de la comunidad este martes por la humedad relativa muy baja, el viento sur y las elevadas temperaturas, que según su delegación cántabra, están por encima de unos 14 grados para lo habitual en un mes de mayo.