Aviso amarilla por altas temperaturas

Cantabria vivirá este martes otro día de calor

Con aviso amarillo por máximas de 34 grados y en peligro de incendios forestales

Alicia Real | Europa Press

Santander |

ARCHIVO - Día de calor en Santander con un termómetro marcando 30 grados
ARCHIVO - Día de calor en Santander con un termómetro marcando 30 grados | Europa Press

Cantabria vivirá este martes, 26 de mayo, otra jornada de calor donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará de nuevo el aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas que podrían superar los 34 grados centígrados.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en toda la región, a excepción del sur, desde las 14.00 horas a las 20.00 horas. En la comarca de Liébana el aviso se refiere a zonas bajas.

Además, la AEMET ha advertido del peligro extremo de incendios forestales en gran parte de la comunidad este martes por la humedad relativa muy baja, el viento sur y las elevadas temperaturas, que según su delegación cántabra, están por encima de unos 14 grados para lo habitual en un mes de mayo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer