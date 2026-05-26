Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El caso Zeta Plus no tiene fronteras"

El sumario del caso Zeta Plus incorpora nuevos detalles sobre la investigación a Zapatero y su entorno; los socios del Gobierno aumentan la presión política tras una semana marcada por la imputación; y la selección española afronta la cuenta atrás para el Mundial con debate sobre los grandes ausentes y la falta de peso del Real Madrid. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

El sumario del caso Zeta Plus añade nuevos detalles de la investigación

Lo primero es el sumario del Zeta Plus. Si en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz esperaban que no aportase muchas novedades el deseo ha durado poco. Lo que muestra es sumario es una trama de corrupción con los símbolos de toda trama de corrupción. Es decir, con detalles chuscos de cómo funcionaba.

Julito Martínez es un ejemplo claro. Ahora sabemos dónde le encontró la UDEF el efectivo que escondía en su casa. 286.000 euros que tenía repartidos por toda la casa. En el salón, metidos en una bolsa de tela escocesa guardaba cerca de 5.000 euros en billetes de cincuenta, diez y cinco euros. En una bolsa de plástico en el baño tenía 25.000 euros en billetes de cincuenta. En otra de papel guardaba cincuenta mil.

También había billetes en el interior de una bolsa de golf, en una caja de mudanza, en un armario del pasillo, en una encimera, ¡en un radiador! El lacayo de Zapatero explicó a lo agentes que era el dinero que logró al vender un inmueble -que no consta en ningún sitio, claro-. Por eso lo esconde en esos sitios donde cualquiera guarda el efectivo que tiene en casa.

La excusa que a puesto Zapatero a las joyas que le han encontrado en la caja fuerte de su oficina que nadie quería abrir en un principio es que en su mayoría proceden de una herencia que recibió su esposa Sonsoles Espinosa. Aunque había una bolsa con la inscripción Presidencia del Gobierno en la que había pendientes, brazaletes, cadenas de oro. Más de cien piezas de joyería que guardaba no en su casa sino en su despacho.

Lo de las joyas es parte del hilo que fue tirando la policía. En uno de los registros que hizo en Mallorca la UDEF en octubre a petición de las policías suiza y francesa encontraron más joyas en el domicilio de un prestamista holandés de nombre Simon Verhoever, que había dado créditos a Plus Ultra. Ahí empezó la investigación española sobre blanqueo de dinero robado al estado venezolano.

Al otro empresario venezolano investigado por la justicia francesa Danilo Díazgranados Mangalo le han encontrado conversaciones con una persona a la que denomina Zeta, Zorro o ZZZZ -y que la UDEF identifica con Zapatero- para que Repsol autorizará a este empresario a distribuir carburantes en Venezuela. Autorización que acabó recibiendo por la intermediación del ex presidente.

La presión política aumenta sobre el Gobierno y sus socios

Una semana se cumple de la imputación de Zapatero y del registro de su oficina y de otras empresas por orden del juez Calama. De piedra dijo aquí estar Page al enterarse. Luego se apuntó lo del lawfare en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y veinticuatro horas después ya fijó postura Pedro Sánchez aludiendo a la presunción de inocencia, mostrando su apoyo total a Zapatero e insistiendo no que habrá elecciones hasta 2027.

En esta semana los socios han ido marcando distancias para no achicharrarse demasiado. Y como cambio más notable está el del PNV afirmando con rotundidad que sería irresponsable no convocar elecciones este año mientras defiende con la misma rotundidad que si Sánchez apuesta por la irresponsabilidad ellos no son quién para descabalgarle.

Pero la presión también va en aumento. Otro expresidente, éste no imputado, Felipe González también cree que habría que convocar elecciones antes de final de año.

España encara la cuenta atrás para el Mundial

Dieciséis días faltan para que comience el mundial y veinte para el debut de la selección española. A las seis de la tarde hora peninsular contra Cabo Verde. Atendiendo a lo que cuentan los periodistas deportivos hay cierta unanimidad que los veintiséis jugadores seleccionados por Luis de la Fuente son los que más calidad tiene o los que están en mejor estado de forma.

Hoy no hay 50 millones de seleccionadores. Hoy los cincuenta entienden la elección del que realmente decide.

Aun así hay críticas. No sé si tanto a él o a las políticas de fichajes y cantera de los grandes clubes, especialmente uno. El Real Madrid. Por primera vez no va a un mundial ningún jugador del equipo blanco.

Si es una forma de señalar o no a Florentino ahora que está en campaña no se sabe pero que se va a hablar de ellos en los próximos días está asegurado. En contraposición el Barça es el que más aporta y Lamine Yamal es la gran estrella de la selección junto a Nico Williams.