Beatriz Parera expone en La Brújula su libro sobre Álvaro García Ortiz: "La Fiscalía sale con la autoridad muy tocada"

Rafa Latorre entrevistó en La Brújula a Beatriz Parera con motivo de la publicación de su libro 'El Secreto, el caso del fiscal general que dividió España'. Durante la conversación, la periodista reconstruyó uno de los episodios judiciales y políticos más controvertidos de los últimos años y subrayó el daño institucional que, en su opinión, deja este proceso en la Fiscalía General del Estado.

Un caso que rompió todo

Parera sostiene que el caso del fiscal general no solo tuvo impacto judicial, sino también social y profesional. Según explicó en La Brújula, provocó una ruptura en la Fiscalía, en el periodismo y en la opinión pública, al enfrentar a dos bloques muy definidos en torno a la actuación de Álvaro García Ortiz.

La autora del libro considera que el asunto se entendió pronto como una pelea política, porque conectaba con una idea muy extendida en una parte de la sociedad: la de que el fiscal general actúa como un hombre de confianza del Gobierno. Frente a eso, otra parte lo vio como una víctima de una ofensiva política y mediática.

La clave judicial

Parera explicó que la sentencia del Supremo no se centró solo en la nota de prensa, sino también en la filtración del contenido del correo de Alberto González Amador. A su juicio, el fallo combina dos planos: la publicación institucional y la difusión a los medios de un mensaje que contenía información confidencial.

La periodista defendió que el tribunal dio por probado que el contenido salió del entorno más cercano del fiscal general y que eso permitió construir la condena. Sin embargo, insistió en que el caso sigue dejando zonas oscuras y que aún hoy no existe una certeza absoluta sobre todos los movimientos que se produjeron.

Las dudas que siguen abiertas

Una de las grandes incógnitas, según contó en La Brújula, es la desaparición de mensajes y correos electrónicos que podrían haber aclarado definitivamente lo ocurrido. Parera admitió que, incluso habiendo seguido toda la instrucción y el juicio, todavía conserva dudas sobre la secuencia exacta de los hechos.

También dio relevancia a Juan Lobato y Almudena Lastra. Del primero destacó que supo detectar el riesgo jurídico del mensaje que recibió; de la segunda, que sus testimonios ayudaron a reforzar la sospecha de que sí hubo filtración desde el entorno de García Ortiz.

El desgaste institucional

Parera afirmó que la Fiscalía ha quedado muy tocada en su autoridad y en su credibilidad. En su opinión, la frase sobre “de quién depende la Fiscalía” ha quedado instalada en el debate público con más fuerza que nunca y resume el problema de fondo que deja este caso.

La periodista añadió que la institución sigue siendo mayoritariamente independiente, pero reconoció que cuesta mucho sostener esa idea cuando aparecen episodios como este. También advirtió de que la investigación puede abrir todavía nuevas derivadas que compliquen más la situación política y judicial.