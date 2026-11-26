Déjame que te cuente la de dudas con las que estoy llegando al final de la campaña. Quedan 24 horas de campaña electoral y muchas dudas. A tiempo están los partidos de resolverlas esta noche en el debate a cuatro. A ver si hay suerte y el PP por fin nos aclara qué piensa hacer, por ejemplo, con la ley de eutanasia. Porque Feijóo ha hablado de la ley de la muerte digna para decir que la reformará. Pero no cómo. ¿Y el aborto? ¿Y los derechos de las personas trans? No termina de aclarar qué va a restringir ni cómo.

Tanto PP como Vox han intentado pasar de puntillas por estos debates en la campaña. Sobre todo Vox. Es más fácil escandalizar que ilusionar restringiendo derechos ajenos, sobre todo cuando gozan de fuerte consenso en la sociedad española.

Escandalizar para Vox tuvo su momento, para llamar la atención, cuando empezaba a popularizarse Abascal. Y le salió bien.Canaliza bien el enfado. Vox es ahora el único partido al que las encuestas le pronostican que duplicará sus escaños. Así que su estrategia es de momento no enfadar demasiado, no meter miedo. Apelan al sentido común en su eslogan, que para cada uno significa una cosa distinta, y así pescan entre los indecisos hartos de este Gobierno.

Vox ni menciona el aborto en su programa electoral. Así no moviliza a la gran mayoría de españoles que creemos que ese es un derecho al que cada una debería poder acogerse libremente, pero tampoco decepciona a los votantes, que también los hay, que les exigen que lo prohíban. Y Vox tiene muchos votantes que se decepcionarían si de pronto al llegar al Gobierno no fueran de moderaditos. ¿Han cambiado de planes con el aborto o simplemente están esperando a llegar al gobierno para llevarlos a cabo? Otra duda.

¿Han cambiado de planes con el aborto o simplemente están esperando a llegar al gobierno para llevarlos a cabo?

Tampoco menciona Vox la derogación de la ley de violencia de género, como hacía en otras campañas electorales. Quiere evitar el tema, lo que no quiere decir que haya cambiado de idea. No nos lo han querido aclarar. A ver si esta noche en el debate tienen un momento para decirnos algún detalle más de su programa, además de echarle la culpa a los inmigrantes de todo lo malo que nos pasa. Que ya es casualidad que la culpa de todo lo que no funciona en este país sea de los últimos en llegar.

Ya es casualidad que la culpa de todo lo que no funciona en este país sea de los últimos en llegar

También podría aclarar Feijóo qué líneas rojas le pone a un más que posible gobierno de coalición con Abascal. Porque Feijóo responde a todo que su prioridad es acabar con el sanchismo, como Sánchez dice que su prioridad es frenar a la extrema derecha. A ver si concretan más.

Las dudas que deja sin resolver Sánchez

Pero el presidente Sánchez también está dejando muchas dudas sin resolver esta campaña. No termina de aclarar por qué, si tanto presume de lo bien que va la economía española, en sus 8 años de gobierno la crisis de vivienda no ha hecho más que empezar y el coste de la vida también.

Y por qué se ha puesto a aprobar a toda prisa en plena campaña un montón de decretos sociales que Bruselas no sabe cómo vamos a pagar. Muchos se los ha copiado a Sumar, ahora Frente Amplio, como ha denunciado Colau. Lo que Colau tampoco termina de aclarar, es de qué sirve tanta división en la izquierda si luego el PSOE termina haciendo lo que le da la gana cuando gobierna y, por más escándalos de corrupción que le salen, a sus socios no les ha dado reparo seguir en la coalición.

Por más escándalos de corrupción que le salen al PSOE, a sus socios no les ha dado reparo seguir en la coalición

Uy, y de corrupción sí que hay un montón de dudas, presidente. Pero está visto que hay que esperar a que la UCO y la Audiencia Nacional nos las vayan resolviendo, porque esta campaña el PSOE ha dedicado más tiempo a denunciar una persecución policial que a colaborar con la justicia. Y como son tantas las dudas y tantos los imputados (no son solo Ábalos y Cerdán… que hay decenas de imputados entre empresas públicas, instituciones del Estado y cargos políticos: de la cúpula de ADIF, y la SEPI y hasta la Guardia Civil…).

Son tantas dudas, presidente, de cómo es que nunca se enteró de nada que habrá que elegir una: Si todo lo que cuenta Leire Díez es mentira, ¿por qué no se han querellado contra ella? Ojalá nos resuelvan alguna de estas dudas en el debate de esta noche. Te lo contamos aquí en La Brújula a partir de las 9.30.

Si todo lo que cuenta Leire Díez es mentira, ¿por qué no se han querellado contra ella?

Y tiempo tendremos en La Brújula de hablar de algo más que del debate, aunque no mucho. Hablaremos de qué significa el nombramiento del español Hernández de Cos al frente del BCE algo en lo que, por fin, está de acuerdo PP y PSOE que es una buena noticia. Hablaremos de los premios Ondas que les acaban de dar a Carlos Alsina y a Diego Fortea, qué ilusión, compañeros. Y de cómo el uso excesivo del móvil en niños y adolescentes lastra su desempeño educativo.

Crisis migratoria en Canarias y Ceuta

Pero antes, antes vamos a hablar de otra de esas cosas que no se ha hablado esta campaña. De Ceuta y de El Hierro. Porque, a falta de una crisis migratoria, tenemos dos.

Continúan llegando cayucos a Canarias con miles de personas hambrientas y deshidratadas que han salvado su vida de milagro. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha iniciado esta mañana su despliegue hacia El Hierro, donde han llegado más de 3.000 migrantes solo en los últimos tres días. Llegan hombres, mujeres y niños (hasta bebés) necesitando atención médica urgente después de una travesía penosa. El Ministerio de Defensa ha enviado unos 120 militares para ayudar en labores sanitarias.

Una ayuda insuficiente y tardía, según nos contaba ayer el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que además de lamentar la falta de prevención y la falta de gestión del Gobierno central, pone en evidencia la falta de solidaridad de la gran mayoría de comunidades autónomas, para echar una mano a Canarias.

Y de la crisis del Hierro a la crisis de Ceuta. Más indicios de que el Gobierno no se tomó en serio los avisos de que algo se estaba fraguando en la frontera con Marruecos con la llegada masiva del verano. El actual cónsul de España en Tetuán, Fernando Villalonga, le ha contado a la jueza María Tardón que informó al embajador en Rabat de que la frontera con Ceuta estaba "caliente" antes de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

¿Cree el Gobierno que ha recuperado Ceuta la normalidad? Y otra duda, ¿cómo están los cientos de niños que llegaron a España desde Marruecos este verano? ¿Por qué no se habla apenas de ellos en la campaña? ¿Están todos bien atendidos? ¿Y qué va a hacer el próximo gobierno con Marruecos? ¿Y con los niños? ¿Desentenderse de ellos? ¿También de los bebés que llegan a Canarias?