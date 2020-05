El alcalde madrileño reconoce el riesgo de pasar a la fase 1. Aunque comenta que "habría que plantearse si es asumible o no". Por eso, señala que si la Comunidad de Madrid lo solicita es "porque deberíamos estar preparados". Reconoce que "hay que entender que la situación es complicada y por eso tenemos que mirar hacia adelante y si es posible, a partir del 18 de mayo, empezar a reactivar esta ciudad". No obstante, avisa de que "hay que mantener la responsabilidad y no pensar que todo está solucionado".

Preguntado por las polémicas de Moreno Bonilla con el Gobierno, Almeida dice que "entiendo que pueda haber una duda razonable de que se haya beneficiado al País Vasco". De todo modos, dice que "el que tiene que aclarar esa situación es el Gobierno".

"Recibir elogios solo significa para nosotros un mensaje de ánimo"

Entre tanto elogio, Almeida expresa que "no soy nadie sin mi equipo, en el que además está Ciudadanos y el Partido Popular", pero explica que "recibir elogios sólo significa para nosotros un mensaje de ánimo para seguir haciendo bien las cosas".

Martínez-Almeida, sobre las fiestas en pisos y botellones en las calles, considera que "comparto con la preocupación". Eso sí, señala que "si se compara con el resto de Madrid no son números excesivos". Por eso, se muestra partidario de "pedir un último esfuerzo a los madrileños de responsabilidad".

Del uso de mascarilla, el alcalde Almeida comtenta que "soy partidario de llevar la mascarilla en espacio públicos pero también en privado. Con ella no sólo nos protegemos a nosotros mismos, también protegemos a los demás. En esa línea cuenta que "hemos enviado mascarillas a varios hogares y estamos buscando la fórmula desde el Ayuntamiento para que logremos que su uso se generalice".

También puede interesarte:

Isabel Díaz Ayuso: "Estamos pensando que las mascarillas sean de uso obligatorio"

Aznar reconoce que siente "envidia" de los insultos que recibe Ayuso, señal de que "lo está haciendo bien"

Isabel Díaz Ayuso, sobre la portada de El Mundo: "No estuve cómoda haciendo la foto"

Moreno Bonilla: "En algunos momentos se está abusando del estado de alarma"

Ignacio Aguado: "Queremos que la fase 1 en Madrid vaya acompañada del uso obligatorio de mascarilla"