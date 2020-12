Cuca Gamarra: "No es un capricho que Iglesias y Podemos no formen parte de la renovación del CGPJ"

Durante la entrevista con Juan Ramón Lucas, Cuca Gamarra, asegura que "hemos sido claros y no es verdad lo que ha dicho el ministro, le faltan cumplir las condiciones que conoce"

Para lograr el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, Gamarra dice que "sólo es posible con tres condiciones:" retirar el proyecto de moficación del sistema de elección, que la negociación es sólo del PP a PSOE y que se democratice al ámbito jurídico el control de los órganos de dirección, acercándose al ámbito de la justicia los criterios de elección. Asegura que "cuando se cumplan, será posible el acuerdo y ninguna de las tres se cumple en este momento". Por eso dice que "esa constante de mensajes del ministro no están en el ámbito de la realidad".

¿Por qué Iglesias y Podemos son un impedimento en el acuerdo?

Para Cuca Gamarra está siendo un impedimento importante la presencia de Pablo Iglesias y Podemos en el acuerdo. Comenta que "hay dos personas de cada partido llevando las negociaciones" pero cree que "es evidente que Pablo Iglesias y Podemos están teniendo alguna presencia", algo en lo que al parecer no están muy de acuerdo, ya que "esto no es un acuerdo con el Gobierno, es un acuerdo parlamentario", y "en la vicepresidencia hay una persona que no ha parado de hacer ataques a la justicia y al jefe de Estado". De ahí, que considere que la formación morada "no pueda formar parte de las negociaciones" y da a entender que si siguen imponiendo nombres de consejeros no los van aceptar. "Por ahí es por donde van los tiros", asegura.

Otra de las razones por las que no hay acuerdo es porque "la reforma que Podemos y el PSOE presentaron en el Congreso en ningún momento se ha paralizado", algo que no le gusta al PP, ya que "es una reforma que ha rechazo el propio Poder Judicial e incumple la separación de poder y principio de una justicia democrática que Europa exige"

¿Por qué no apoya el PP los PGE?

De su crítica al PSOE por los Presupuestos, deja entrever que los socialistas no quieren nada con el PP. De hecho, cree que "el PSOE está gobernando con los socios que ha elegido y querido para gobernar, que son por los que optaron para la investidura, dándoles un papel de Estado". Defiende que su presidente, Pablo Casado, ha intentado siempre "buscar acuerdos con Sánchez como formar un Gobierno en minoría y buscar apoyos en el PP", algo que comenta que declinó "firmando un pacto con Iglesias".

Señala además que "el Gobierno está cumpliendo poco a poco todas las demandas independentistas", entre otras razones porque "las negociaciones de PGE no están siendo con temas presupuestarios, todo está siendo todo político". Asmimismo, recuerda la reforma del Código Penal van a realizar, que a su juicio será "un indulto directo a los terroristas".

Además, lamenta que "la mentira esté empezando a ser una forma de Gobierno central en España".